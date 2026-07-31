به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه نهم مرداد ماه ۱۴۰۵ در بازدید از مزار مولانا ابوبکر تایباد و کارگاه‌های فرت بافی مستقر در این مجموعه اظهار کرد: قرارگیری تایباد در مرز با کشور افغانستان فرصتی کم‌نظیر برای جذب گردشگران فرهنگی و سلامت است که با توجه به این که منطقه ویژه اقتصادی نیز در این نقطه مرزی ایجاد شده است، توسعه گردشگری در این شهرستان را در پیش داریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: مردم افغانستان به خدمات درمانی نیاز دارند که برخی زیرساخت‌های درمانی نیز در شهرستان تایباد و منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به خدمت گرفته خواهد شد.

او تصریح کرد: آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی شهرستان به عنوان مکمل گردشگری سلامت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در ادامه سید جواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گرشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و رضا بختیاری مدیر امور شهرستان‌ها از محل آب انبار مزار و کارگاه زنده فرت‌بافی و نمایشگاه و فروشگاه دائمی هنرمندان حوله باف، بازدید کردند.

امین اعظمی مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تایباد گفت: مزار مولانا ابوبکر تایبادی همواره مورد توجه بوده و مرمت‌های دوره در این مجموعه صورت گرفته است.

او افزود: شهرستان تایباد ۹۰ اثر شناسایی شده و ۴۵ اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی دارد. مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی در سال ۸۴۸ هجری قمری به دستور پیر احمد خوافی ساخته شد و بانی ساخت آن نیز شاهرخ تیموری بوده است، این بنای تاریخی در سال ۱۳۱۴ به شماره ۳۰۹ در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

انتهای پیام/