بازدیدهای شبانه از واحدهای پذیرایی و اقامتی گرگان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری درخصوص اجرای بازدیدهای نظارتی، بیان کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و نظارت بر عملکرد تأسیسات گردشگری، شامگاه سه‌شنبه ۶ مردادماه و شامگاه چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵، کارشناسان نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با همراهی نماینده مرکز بهداشت شهرستان گرگان از واحدهای پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی واقع در روستای گردشگری توشن و محور ناهارخوران و همچنین واحدهای اقامتی شهرستان گرگان بازدید کردند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: در این بازدیدها، نحوه ارائه خدمات به گردشگران، رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی، وضعیت فعالیت واحدهای تحت پوشش، نحوه پذیرش مهمان، وضعیت نظافت و اجرای ضوابط و مقررات در واحدهای اقامتی و پذیرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری یا دارای فعالیت غیرمجاز شناسایی شدند.

او ادامه داد: در جریان این بازدیدها، به واحدهای فاقد مجوز یا دارای نواقص، تذکر کتبی ابلاغ شد و بر ضرورت اخذ مجوزهای قانونی، رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، اجرای ضوابط ابلاغی و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران تأکید شد.

قندهاری با تأکید بر استمرار این نظارت‌ها گفت: بازدیدهای نظارتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان به‌صورت مستمر و در ساعات مختلف شبانه‌روز با هدف ارتقای کیفیت خدمات، حفظ سلامت و حقوق گردشگران و ساماندهی فعالیت تأسیسات گردشگری استان ادامه خواهد داشت.

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