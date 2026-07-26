جذب ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار در ۲سال اخیر برای موزه میراث روستایی گلستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست بررسی مسائل و موضوعات زیرساختی موزه میراث روستایی گلستان در گفت‌وگو با خبرنگاران، موزه میراث روستایی را یکی از پروژه‌های جریان‌ساز و محرک توسعه گردشگری استان دانست و گفت: بهره‌برداری از این مجموعه، نقش مؤثری در افزایش ماندگاری مسافران، رونق گردشگری، تولید ثروت و ارتقای سهم گردشگری در اقتصاد و ارزش‌افزوده استان خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به روند تأمین اعتبارات این پروژه افزود: تاکنون ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی برای اجرای موزه میراث روستایی گلستان اختصاص‌یافته که از این میزان، حدود ۳۱۰ میلیارد ریال طی دو سال اخیر جذب‌شده و این موضوع نشان‌دهنده جهش قابل‌توجه در روند تأمین منابع مالی پروژه است.

او با بیان اینکه درآمد حاصل از موزه‌ها در گلستان هنوز سهم قابل‌توجهی در اقتصاد گردشگری استان ندارد، اظهار کرد: راه‌اندازی پروژه‌هایی ازاین‌دست می‌تواند در سال‌های آینده ضمن افزایش درآمدهای حاصل از فروش بلیت، زمینه تقویت اقتصاد گردشگری استان را فراهم کند.

فعالی ظرفیت‌های صداوسیمای مرکز گلستان را فرصتی ارزشمند برای توسعه تبلیغات گردشگری دانست و بر استفاده از این ظرفیت در معرفی جاذبه‌ها و اطلاع‌رسانی مؤثر به گردشگران تأکید کرد.

او گفت: موزه میراث روستایی گلستان دومین پروژه از این نوع در کشور است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات باقی‌مانده برطرف و فاز نخست آن در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

آینده اقتصاد گلستان در گرو توسعه گردشگری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، گردشگری را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های درآمدزایی و اشتغال‌آفرینی استان دانست و گفت: هیچ حوزه‌ای به‌اندازه گردشگری نمی‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ایجاد درآمد و اشتغال منجر شود.

سیدمهدی مهیائی با تأکید بر جایگاه این صنعت در توسعه استان افزود: گردشگری آینده اقتصادی گلستان است و باید با نگاه راهبردی و بلندمدت برای توسعه این بخش برنامه‌ریزی شود.

او همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های این حوزه تأکید کرد و اظهار داشت: در تخصیص اعتبارات زیرساختی باید نگاه بزرگ و کلانی به حوزه گردشگری وجود داشته باشد تا پروژه‌های مهم این بخش با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.

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