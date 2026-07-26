به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست بررسی مسائل و موضوعات زیرساختی موزه میراث روستایی گلستان که روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، علی نصیبی فرماندار گرگان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استانداری گلستان برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای این پروژه، مسائل زیرساختی و راهکارهای تسریع در تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع باقی‌مانده، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و بهره‌برداری از فاز نخست موزه میراث روستایی گلستان در هفته دولت تأکید شد.

تغییر نگاه توسعه استان از کشاورزی به گردشگری

استاندار گلستان در این جلسه با قدردانی از اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در جذب اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اظهار کرد: توسعه گلستان بدون توجه به صنعت گردشگری محقق نخواهد شد و لازم است نگاه استان از اتکای صرف به کشاورزی به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده گردشگری نیز تغییر کند.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به موقعیت موزه میراث روستایی گلستان در محور اصلی تردد استان و عبور سالانه حدود ۲۲ میلیون خودرو از این مسیر، این مجموعه را یکی از ظرفیت‌های مهم جذب گردشگر دانست و افزود: با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌توان زمینه خروج این صنعت از رکود و افزایش حضور گردشگران در استان را فراهم کرد.

او همچنین خواستار رفع سریع مسائل زیرساختی این پروژه از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

استاندار گلستان با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گردشگری اقدامات مؤثری انجام شده است، افزود: یکی از دستاوردهای این اقدامات، نهایی شدن سرمایه‌گذاری در پروژه گردشگری جزیره آشوراده است که عملیات اجرایی آن در هفته دولت آغاز می‌شود.

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