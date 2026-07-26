اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل موزه میراث روستایی گلستان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، قدرتاله عابدی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی مسائل و موضوعات زیرساختی موزه میراث روستایی گلستان، از تأمین اعتبار جدید برای ادامه اجرای این پروژه و ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل آن خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان، با اشاره به روند اجرای موزه میراث روستایی گلستان گفت: با وجود شرایط خاص کشور، در دو سال اخیر اقدامات مؤثر و قابلتوجهی برای پیشبرد این پروژه انجامشده که جای تقدیر دارد.
او موقعیت جغرافیایی موزه میراث روستایی گلستان را یکی از مهمترین مزیتهای این مجموعه برشمرد و افزود: قرار گرفتن این پروژه در محور اصلی تردد استان، ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران و مسافران ایجاد کرده و میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری گلستان تبدیل شود.
عابدی از اختصاص اعتبار جدید برای تکمیل این پروژه خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی برای ادامه اجرای موزه میراث روستایی گلستان اختصاص خواهد یافت.
او همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخشهایی از این مجموعه که قابلیت واگذاری به سرمایهگذاران را دارد، میتواند با مشارکت بخش خصوصی به بهرهبرداری برسد تا روند توسعه و تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
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