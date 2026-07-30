آشنایی طراحان و ناظران معماری با ضوابط طرح مصوب شهر تاریخی استرآباد(گرگان)

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عالیه ملکشاهکویی روز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ درخصوص برگزاری نشست تخصصی در حوزه بافت تاریخی گرگان، گفت: چهارمین نشست تخصصی کمیسیون تخصصی معماری با موضوع «آشنایی طراحان و ناظران معماری با طرح مصوب بافت تاریخی گرگان» روز سهشنبه ششم مردادماه، در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار شد.
مدیر پایگاه ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) افزود: بافت تاریخی گرگان بهعنوان یکی از ارزشمندترین بافتهای تاریخی کشور، نیازمند مداخلههای تخصصی و منطبق با ضوابط مصوب است و آشنایی مهندسان، طراحان و ناظران با این ضوابط، نقش مهمی در حفاظت از هویت تاریخی و معماری این محدوده ارزشمند دارد.
او با اشاره به حضور جامعه مهندسی در این برنامه بیان کرد: در این نشست، ضوابط معماری طرح مصوب بافت تاریخی گرگان، الزامات طراحی، نحوه بررسی و صدور مجوزها و همچنین نکات اجرایی مرتبط با پروژههای واقع در محدوده بافت تاریخی برای شرکتکنندگان تشریح شد و فرصت مناسبی برای طرح پرسشها و تبادل نظر میان کارشناسان و فعالان این حوزه فراهم آمد.
ملکشاهکویی تأکید کرد: اجرای صحیح ضوابط مصوب، ضمن صیانت از اصالت و ارزشهای تاریخی بافت، زمینه ارتقای کیفیت ساختوساز، احیای بناهای تاریخی و توسعه متوازن شهر را فراهم میکند.
مدیر پایگاه ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشستهای تخصصی و آموزشی بهصورت مستمر، از برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای افزایش آگاهی تخصصی و تقویت مشارکت جامعه مهندسی در حفاظت و احیای بافت تاریخی گرگان است.
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