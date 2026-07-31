به گزارش خبرنگار میراثآریا، غلامعباس ارباب خالص امروز جمعه نهم مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی مشترک کمیته زائرین خارجی ستاد اربعین استان خراسان رضوی و ستاد اربعین شهرستان تایباد اظهار کرد: گذرگاه رسمی دوغارون به عنوان مهمترین مسیر ورود زائران اربعین افغانستانی و اولین موکب اربعینی در منتها الیه شرق ایران، هر سال نقش مهمی در استقبال و پذیرش و تسهیل سفر عاشقان اهلبیت(ع) ایفا میکند که مرهون هماهنگی میان دستگاههای مسئول بوده، و ارائه خدمات مطلوب در این ایام در این پایانه مرزی، بسیار ضروری است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور ادامه داد: با برگزاری نشستهای تخصصی و هماهنگیهای مستمر میان دستگاههای اجرایی و مسئولان ذیربط، تمهیدات لازم برای مدیریت بهینه تردد زائران عزیز افغانستانی و ارائه خدمات مورد نیاز آنان پیشبینی شده است تا فرآیند ورود و عبور زائران محترم در چارچوب ضوابط قانونی، با نظم و سهولت تکریمانه ایشان انجام شود.
او اظهار کرد: پیشبینی زیرساختهای لازم برای استقرار موقت زائران، برنامهریزی در حوزه حملونقل و هماهنگی برای استمرار خدماترسانی تا پایان موج بازگشت زائران، از جمله اقداماتی است که با مشارکت دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گرفته است.
ارباب خالص با اشاره به حضور زائران افغانستانی در آیینهای اربعین حسینی (ع) و عزاداریهای دهه پایانی ماه صفر در مشهد، تصریح کرد: تعامل نزدیک میان مسئولان و دستگاههای ستادی اربعین در داخل کشور از جمله وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و نهادهای ذیربط امنیتی - انتظامی و پشتیبانی، نقش مؤثری در تسهیل امور زائران، کاهش مشکلات احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات خواهد داشت.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور تصریح کرد: هدف همه دستگاههای عضو ستاد اربعین، فراهم کردن سفری ایمن، منظم و همراه با حفظ کرامت زائران است و انشالله این هماهنگیها تا پایان عملیات ورود، خروج و بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
همچنین در این نشست کاری و عملیاتی مشترک برخی از مدیران استانی مرتبط با موضوع رویداد اربعین در بخش خارجی از جمله سید آبادی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، نماینده معانت بین الملل آستانقدس رضوی و نمایندگان استانی دیگر ادارات و ارگانهای انتظامی، امنیتی، فرهنگی، پشتیبانی حضور داشتند که در این نشست مشترک ضمن ایراد مطالب تخصصی خود، به تبادل نظر پرداختند.
سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدیتی خراسان رضوی نیز در سخنان خود در این گروه کاری مشترک، به موضوعات مرتبط با حوزه کاریاش اشاره کرد.
در ابتدای این نشست کاری مشترک حسین جمشیدی فرماندار شهرستان تایباد طی سخنانی، فرآیند فعالیتهای سال جاری ستاد اربعین شهرستان تایباد را برای حاضرین در نشست تشریح کرد و سپس هر یک از اعضای این ستاد، نکات مورد نظر را مطرح کردند.
در پایان این نشست تمامی اعضای حاضر در جلسه از مسیر ورود زائران افغانستانی در گمرک دوغارون و امکانات فراهم شده در محل برای پذیرش، استراحت و عزیمت زوار مذکور به مرزهای غربی کشور برای حضور در مراسم اربعین در عراق، از جمله سالنهای بزرگ در نظر گرفته شده با تسهیلات فراهم شده نظیر فرش، سیستمهای سرمایش، مهپاش، سردخانه و یخچالهای سیار، امکانات فراهم شده برای پذیرایی از جمله غذای گرم و سرد و دیگر خدمات بهداشتی و نیز درمانی، بازدید کردند.
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