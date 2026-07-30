منزل پدری شهیدان باکری در میاندوآب میراثی ماندگار از حماسه و ایثار است

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در سفر به آذربایجان غربی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و رسول ملکی، سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب، از منزل پدری سرداران شهید مهدی و حمید باکری بازدید کردند.

این مکان که در یکی از واحدهای مسکونی تاریخی کارخانه قند میاندوآب واقع شده، نه تنها به‌عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی مورد توجه است، بلکه به دلیل پیوند عمیق با هویت ملی و انقلابی کشور، جایگاهی نمادین و معنوی در حافظه تاریخی مردم ایران دارد.

در جریان این بازدید، لیلا خسروی با تأکید بر اهمیت حفظ مکان‌های رویدادمحور و خانه‌موزه‌های مرتبط با شخصیت‌های برجسته، این اثر ارزشمند را گنجینه‌ای دانست که به شماره ۱۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه ویژه‌ شهید مهدی باکری، فرمانده پرافتخار لشکر ۳۱ عاشورا، که در سال ۱۳۳۳ در همین شهرستان متولد شده است، بر ضرورت ارتقای سطح نگهداری و معرفی شایسته این بنا به نسل‌های جوان و گردشگران تأکید کرد تا روایتگر بخشی از تاریخ معاصر و رشادت‌های اسطوره‌های دفاع مقدس باشد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی، نیز با یادآوری اهمیت صیانت از این اثر ثبت‌ملی، آمادگی اداره‌کل را برای همکاری‌های فنی و مرمتی برای بهبود فضای پیرامونی و افزایش کیفیت بازدیدها اعلام کرد.

در پایان این بازدید، رسول ملکی، سرپرست فرمانداری میاندوآب، این منزل را افتخاری برای شهرستان دانست و اظهار کرد: فرمانداری در راستای حفظ این اثر ارزشمند فرهنگی، تعامل تنگاتنگی با وزارت میراث‌فرهنگی خواهد داشت تا این مکان با برنامه‌ریزی‌های آتی به یکی از مراکز اصلی روایتگری حماسه شهیدان باکری در زادگاهشان تبدیل شود.

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