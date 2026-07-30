به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان آذربایجان غربی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و رسول ملکی، سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب، از پل تاریخی «تاتائو»(مشهور به پل میرزا رسول) بازدید کردند.

این پل که از بناهای فاخر و تاریخی شهرستان میاندوآب به شمار می‌رود، همواره به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی هویت تاریخی و معماری منطقه در مسیر رودخانه زرینه‌رود مورد توجه کارشناسان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی بوده است.

در این بازدید میدانی که با هدف بررسی وضعیت سازه‌ای و شرایط حفاظتی این اثر صورت گرفت، لیلا خسروی با تأکید بر اهمیت پل‌های تاریخی به‌عنوان حلقه اتصال تمدن‌ها و زمینه‌های توسعه گردشگری، بر ضرورت تدوین برنامه‌های جامع حفاظتی برای این پل تأکید کرد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه پل میرزا رسول در فهرست آثار ملی ایران، تصریح کرد: این اداره‌کل پروژه‌های متعددی را برای تثبیت و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده این اثر انجام داده است.

او تأکید کرد: صیانت از پل‌های تاریخی، نه تنها حفظ کالبد بنا، بلکه پاسداشت تاریخچه اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای است که این پل سال‌ها بار ترافیکی و ارتباطی آن را بر دوش کشیده است؛ لذا تخصیص اعتبار مناسب برای تداوم عملیات مرمت و استحکام‌بخشی این بنای تاریخی از اولویت‌های این اداره‌کل محسوب می‌شود.

در پایان این بازدید، رسول ملکی، سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب، با اشاره به اینکه پل تاتائو شناسنامه تاریخی این شهرستان محسوب می‌شود، آمادگی فرمانداری را برای حمایت از اقدامات پژوهشی و حفاظتی میراث‌فرهنگی اعلام کرد.

او افزود: با توجه به ظرفیت‌های این پل در حوزه گردشگری، مدیریت شهرستان تلاش خواهد کرد تا با ایجاد زمینه‌های رفاهی و ایمنی در حریم این بنا، ضمن حفاظت حداکثری، بستر حضور گردشگران و بهره‌برداری فرهنگی شهروندان از این مکان تاریخی را فراهم سازد تا بدین‌وسیله شاهد رونق صنعت گردشگری در این خطه باشیم.

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