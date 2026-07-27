بهگزارش خبرنگار میراث آریا، زائرسرای پیرانشهر با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و همزمان، امروز ۵ مردادماه با تدارک گسترده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی به بهرهبرداری رسید.
این زائرسرا در زمینی به مساحت یکهزار و ۳۶۰ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.
برای احداث این مجموعه بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و زائرسرا با برخورداری از ۱۰ واحد اقامتی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و اسکان زائران اربعین حسینی به بهرهبرداری رسیده است.
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