۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸

بهره‌برداری از زائرسرای پیرانشهر

بهره‌برداری از زائرسرای پیرانشهر

در آستانه اربعین حسینی زائرسرای پیرانشهر با حضور استاندار آذربایجان‌غربی بهره‌برداری رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، زائرسرای پیرانشهر با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و همزمان، امروز ۵ مردادماه با تدارک گسترده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی به بهره‌برداری رسید.

این زائرسرا در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۳۶۰ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.

برای احداث این مجموعه بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و زائرسرا با برخورداری از ۱۰ واحد اقامتی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و اسکان زائران اربعین حسینی به بهره‌برداری رسیده است.

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کد خبر 1405050500373
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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