برگزاری دوره تخصصی مدیریت بحران برای فعالان گردشگری آذربایجان غربی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا حیدری، ۳ مردادماه اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان توسعه پایدار و با هدف توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی لازم، دوره آموزشی مدیریت بحران را برای جامعه هدف این حوزه برگزار کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر حساسیت صنعت گردشگری در مواجهه با حوادث غیرمنتظره و مخاطرات محیطی، افزود: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ارتقای دانش فنی و عملیاتی مدیران و بهره‌برداران مراکز اقامتی و تفریحی جهت شناسایی مخاطرات، تدوین پروتکل‌های واکنش سریع و در نهایت، اجرای استراتژی‌های موثر برای بازگشت سریع به چرخه فعالیت (تاب‌آوری) پس از بروز هرگونه بحران است.

او تصریح کرد: در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان تحت نظارت کارشناسان خبره، مباحث کلیدی نظیر مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار در شرایط بحرانی و حفظ ایمنی گردشگران را به صورت تئوری و عملی فراگرفتند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی این اقدام را گامی حیاتی برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های گردشگری استان دانست و گفت: تلاش ما بر این است تا با استمرار چنین دوره‌هایی، سطح کیفیت خدمات در تاسیسات گردشگری استان را به استانداردهای ملی و بین‌المللی نزدیک کرده و ضمن افزایش ضریب ایمنی، تجربه امن و مطلوبی برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم آوریم.

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