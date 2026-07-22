به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، از برگزاری جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری برای بررسی و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی در حوزه گردشگری خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه پس از بررسی‌های کارشناسی و بحث‌های فنی لازم، موافقت اصولی برای ۱۵ طرح جدید سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف استان صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این طرح‌ها که در تنوع گسترده‌ای از جمله احداث مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها و همچنین راه‌اندازی سفره‌خانه‌های سنتی طراحی شده‌اند، گام مهمی برای توسعه ظرفیت‌های اقامتی و فرهنگی استان محسوب می‌شوند.

او با تأکید بر اهمیت این تصمیم ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این ۱۵ طرح، حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در استان صورت خواهد گرفت.

صفری در پایان با ارائه آماری از تعداد موافقت‌های اصولی صادره از ابتدای سال جاری تاکنون تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، آذربایجان غربی موفق به صدور موافقت اصولی برای ۴۶ طرح سرمایه‌گذاری شده که مجموع ارزش ریالی آن‌ها بیش از ۱.۵ همت بوده و با بهره‌برداری از آنها برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

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