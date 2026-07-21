به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای سیاست‌های توسعه‌محور استاندار آذربایجان غربی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با پیگیری‌های رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌ غربی، زمینه حضور یکی از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی و گردشگری استان فراهم شد.

در دیدار عبدالله الحی سرمایه‌گذار خارجی با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد این شرکت در حوزه‌های صنایع تبدیلی کشاورزی و گردشگری به‌ویژه احداث و توسعه هتل، در آذربایجان‌غربی سرمایه‌گذاری کند.

همچنین در این دیدار بر همکاری مشترک برای راه‌اندازی و توسعه پروازهای خارجی از فرودگاه ارومیه تأکید شد، اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت گردشگری، تسهیل ارتباطات بین‌المللی و رونق اقتصادی آذربایجان‌غربی ایفا کند.

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