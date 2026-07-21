رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با تأکید بر جایگاه استراتژیک صنایع‌دستی در ساختار اقتصادی استان، بر ضرورت تغییر رویکرد از حمایت‌های سنتی به سمت توسعه زنجیره ارزش تولید و بازاریابی مدرن تأکید و اظهار کرد: تقویت این حوزه، نه تنها مایه حفظ میراث‌فرهنگی، بلکه موتور محرکی برای اشتغال‌زایی پایدار و تقویت اقتصاد خانواده‌ها در همه شهرستان‌ها خواهد بود.

او در اظهاراتی در راستای تبیین سیاست‌های جدید مدیریت استان برای رونق تولید، با خطاب قرار دادن شهرداری‌ها و نهادهای متولی، بر مسئولیت مستقیم آن‌ها در ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و مکانی شایسته برای عرضه محصولات صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: ایجاد بازارهای تخصصی و فضاهای عرضه با استاندارد بالا، اولین گام در مسیر تسهیل فروش محصولات هنرمندان و گردشگری تجربی در استان است.

رحمانی با اشاره به رویکردهای جدی مدیریت استان در مسیر توسعه، خاطرنشان کرد: حمایت از کارآفرینان، هنرمندان و واحدهای تولیدی کوچک، یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های ما برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی است، ما بر آن هستیم که ظرفیت‌های خلاقانه در تمامی شهرستان‌ها شناسایی و زمینه توسعه آن‌ها فراهم شود تا هنر، به منبع درآمدی مستمر برای جامعه تبدیل گردد.

استاندار در ادامه به ضرورت گذر از تولید صرف به سمت مدیریت بازاریابی اشاره کرد و افزود: توسعه زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا بازاریابی نوین و صادرات محصولات بومی، می‌تواند ضمن حفظ و صیانت از هنرهای اصیل ایرانی، مسیر افزایش درآمد هنرمندان را هموار کند، هدف ما این است که محصولات دست‌ساز آذربایجان غربی، نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه، تأکید کرد: صنایع‌دستی یکی از کم‌نظیرترین ابزارها برای دیپلماسی فرهنگی و معرفی هویت آذربایجان غربی در عرصه ملی و بین‌المللی است و باید از تمامی فرصت‌های موجود برای برندسازی این استان در حوزه صنایع دستی بهره‌برداری کرد.

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