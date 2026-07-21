چاقوسازی سنتی نمادی از دانش بومی و مهارت فنی در خوی است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رضا بایرامزاده، امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در بازدید از بازار سنتی خوی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، چاقوسازی سنتی خوی را یکی از عناصر ارزشمند و ثبتشده در این حوزه دانست و اظهار کرد: این هنر که نمادی از دانش بومی، مهارت فنی و هویت فرهنگی منطقه بوده نیازمند نگاهی فراتر از ثبت رسمی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوی در تبیین راهکارهای حفاظتی افزود: پاسداری از این میراث، تنها به ثبت نام آن محدود نمیشود؛ بلکه شناسایی و مستندسازی دقیق شیوههای ساخت، حمایت عملی از استادکاران، انتقال دانش به نسل جوان و معرفی گسترده این هنر در عرصههای نمایشگاهی و رویدادهای فرهنگی، از ارکان اصلی برنامههای اجرایی این اداره است.
او با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دارای ۱۴ عنصر میراث فرهنگی ناملموس است، بر نقش ریشهای برخی از این عناصر، نظیر «کشتی سنتی آشیرما» که در فرهنگ و آیینهای مردم خوی جایگاه ویژهای دارد نیز تأکید کرد.
بایرامزاده تصریح کرد: در این راستا، برنامههایی نظیر مستندسازی، تولید محتوای فرهنگی، برگزاری جشنوارهها، چاپ کتاب و حمایت از پژوهشهای دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوی در پایان، حمایت از هنرمندان از طریق اعطای تسهیلات کمبهره، تجلیل از پیشکسوتان و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات را راهکاری مؤثر برای تداوم هنرهای سنتی و حفظ میراث ناملموس منطقه برشمرد.
او گفت: این تلاشها برای احیا و حفظ هنرهای سنتی، نه تنها به حفظ اصالتهای تاریخی کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان یک محرک اقتصادی در حوزه گردشگری فرهنگی عمل کند، با تبدیل شدن این مهارتهای بومی به محصولات هنری باکیفیت و نمایش آنها در سطح ملی و بینالمللی، میتوان ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان، خوی را به مقصدی برای گردشگران علاقهمند به فرهنگ و تاریخ تبدیل کرد؛ امری که پیوند میان دانش کهن و توسعه مدرن را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما