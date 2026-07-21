 رونق تردد زائران اربعین حسینی در مرزهای آذربایجان غربی/ ثبت بیش از ۱۸ هزار تردد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ارسلان شکری، با اشاره به گزارش‌های آماری از وضعیت تردد در مرزهای این استان، از روند افزایشی تردد زائران اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی با اشاره به آمارهای ثبت شده در ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، اعلام کرد که تنها در همین روز، تعداد ۴هزار و ۲۱۶ زائر از پایانه مرزی تمرچین کشور را ترک کرده‌اند، این آمار نشان‌دهنده فعال شدن تدریجی جاده‌ها و آمادگی بالای زیرساخت‌های جاده‌ای برای میزبانی از حجم فزاینده مسافران و زائران در مسیرهای ترانزیتی و مرزی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در ادامه با ارائه جزئیات مربوط به پایانه مرزی بازرگان، از ورود و خروج زائران از کشورهای همسایه خبر داد و ادامه داد: مجموع تردد زائران از کشورهای ترکیه، آذربایجان و گرجستان از طریق مرز بازرگان در روز جاری ۳۰ نفر بوده است که با احتساب آمارهای پیشین، مجموع ترددها از ۲۵ تیرماه تاکنون به ۱۷۰ نفر رسیده است.

او تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی و نظارتی در پایانه‌های مرزی، از جمله بازرگان و تمرچین، با هدف تسهیل تردد و مدیریت جریان ترافیکی در مسیرهای اصلی، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند تا زائران در کمترین زمان ممکن و با بالاترین سطح ایمنی عبور کنند.

شکری در پایان با نگاهی به روند کلی آمارها، خاطرنشان کرد: مجموع کل تردد زائران از پایانه‌های مرزی استان از ۲۵ تیرماه تاکنون، به رقم ۱۸هزار و ۲۵۸ نفر رسیده است.

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