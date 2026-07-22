بهگزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی، امروز، ۳۱ تیرماه با حضور در نمایشگاه صنایعدستی و تولیدات مشاغل خانگی مستقر در استانداری، از غرفههای مختلف این نمایشگاه بازدید و با تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با محصولات و دستاوردهای عرضه شده، بر ضرورت حمایت از مشاغل خانگی، تقویت زنجیره تولید و بازاررسانی و ایجاد زمینههای مناسب برای توسعه فعالیتهای خرد و خانگی تأکید کرد.
نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی با هدف معرفی ظرفیتهای بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، ایجاد فرصتهای فروش و توسعه اقتصاد خانواده برپا شده و میزبان آثار و تولیدات متنوعی از هنرمندان و فعالان این حوزه است.
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