ادامه اجرای پروژه ساماندهی روستای هدف گردشگری حسنلو نقده

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، داوود فرازی، ۳ مردادماه در راستای پیگیری روند پیشرفت پروژههای زیرساختی و میراثی، از مراحل اجرایی طرح ساماندهی، جدارهسازی و آمادهسازی روستای تاریخی حسنلو در نقده بازدید کرد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این عملیات در راستای ارتقای استانداردهای گردشگری و ایجاد زیرساختهای لازم برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی انجام میشود تا کیفیت فضایی و بصری این روستای ارزشمند بیش از پیش بهبود یابد.
او ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، آمادهسازی روستای حسنلو برای تکمیل پرونده و قرارگیری در فهرست نامزدهای «ثبت جهانی روستاهای گردشگری ایران» است.
فرازی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این منطقه و مجاورت آن با سایت جهانی تپه حسنلو، بر تسریع در اجرای عملیات مرمت و جدارهسازی منطبق با معماری بومی تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف گامی بزرگ برای معرفی پتانسیلهای فرهنگی این دیار در سطح بینالمللی و رونق بیش از پیش اقتصاد گردشگری منطقه خواهد بود.
معاون میراثفرهنگی استان ضمن قدردانی از همراهی اهالی روستا و دستگاههای اجرایی محلی، بر اهمیت حفظ اصالت و هویت تاریخی روستا در جریان عملیاتهای عمرانی تأکید و تصریح کرد: با رعایت الزامات حفاظتی و استانداردهای موردنظر، روستای حسنلو نه تنها به یک مقصد متمایز در سطح ملی بدل خواهد شد، بلکه زیرساختهای فراهم شده میتواند زمینهساز جهش اقتصادی و اشتغالزایی پایدار برای جوامع محلی منطقه شود.
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