به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه کمیته طبیعت‌گردی آذربایجان غربی، امروز، ۳ مردادماه با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست، فرمانداری ارومیه، بخشدار مرکزی ارومیه و نمایندگان ادارات کلیدی از جمله منابع طبیعی، آبخیزداری، راهداری و اعضای کمیته برگزار شد و محور اصلی این نشست، نحوه واگذاری اراضی دریاچه ارومیه در محل اسکله قدیمی محور شهید کلانتری به سرمایه‌گذار و اراضی تالاب گلمرز به سرمایه‌گذار بخش خصوصی بود.

توسعه از طریق اقتصاد گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، در این نشست با تاکید بر نقش کلیدی گردشگری در توسعه استان، اظهار کرد: با نگاه توسعه محور استاندار آذربایجان غربی ،شاخص های توسعه اقتصادی استان با جذب سرمایه گذار برای حوزه‌های نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری برنامه ریزی شده است

مرتضی صفری با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر استان از جمله داشتن ۶ اثر ثبت جهانی، ۱۸۸۵ اثر ثبت ملی و طبیعت بی نظیر و بکر،داشتن پایانه های مرزی پویا وفعال افزود: علی‌رغم جایگاه برتر استان در جذب گردشگر در فصل‌های پاییز و تابستان، تاکنون درصد قابل توجهی از ظرفیت‌های گردشگری استان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و برای مابقی پتانسیل‌ها نیاز به برنامه‌ریزی داریم.

او با اشاره به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و افزایش حجم آب در سال جاری، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری که مورد تاکید استاندار آذربایجان غربی بوده، تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از برنامه‌های آتی خبر داد و گفت: در ادامه اجرای آزادراه ارومیه-تبریز، طرح احداث مجتمع خدمات رفاهی و تفریحی در محدوده کوه زنبیل‌داغی و همچنین تهیه طرح اولیه احداث مجتمع گردشگری دریایی در نزدیکی کشتی آرتمیا در دستور کار بوده و اداره‌کل با انتخاب مشاور حدود ۱‌.۵ ماه قبل طرح ابتدایی پیشنهادی را به‌صورت مکتوب به اداره‌کل محیط زیست به‌عنوان متولی پارک ملی دریاچه ارومیه تحویل داده است و منتظر نتیجه بررسی طرح توسط آن اداره‌کل هستیم.

همچنین او از ضرورت توسعه خدمات تفریحی در اطراف تالاب گلمرز ارومیه به‌عنوان یکی از نقاط پربازدید استان یاد کرد.

تضمین حفاظت از محیط زیست در طرح‌های توسعه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز با تاکید بر رعایت تعادل میان توسعه و حفاظت، اعلام کرد: طرح‌های طبیعت‌گردی با رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان قابلیت اجرا دارند.

حجت جباری با بیان اینکه در امتداد مسیر میانگذر دریاچه ارومیه، چهار منطقه برای واگذاری به سرمایه‌گذاران پتانسیل دارند، تاکید کرد: احداث هرگونه مجتمع در اطراف تالاب گلمرز باید با رعایت دقیق حریم اثرات طبیعی انجام شود.

شایان ذکر است که نشست‌های کمیته طبیعت‌گردی به‌عنوان یک کارگروه مستمر، در آینده نیز با برگزاری جلسات منظم ادامه خواهد داشت، در این راستا، طرح‌های متنوع و دیگری نیز در دستور کار قرار خواهند گرفت تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، زمینه توسعه جامع و گسترش دامنه گردشگری در استان فراهم شود.

انتهای پیام/