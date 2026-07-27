به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۵ مردادماه در مراسم رونمایی از پوستر ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها(تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی) که با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، مهدی آهویی، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، در حکمی از سوی علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به‌عنوان عضو حقوقی هیئت امنای این بنیاد در شعبه استان آذربایجان غربی منصوب شد.

همچنین طی حکمی از سوی مهدی آهویی، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و دبیر همایش، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، به‌عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی منصوب شد.

این انتصابات با توجه به سوابق اجرایی و تخصصی مرتضی صفری در حوزه صیانت از مواریث فرهنگی و توسعه گردشگری، و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و تعامل حداکثری این دستگاه با نهادهای علمی و پژوهشی صورت گرفته است.

بنیاد ایران‌شناسی به‌عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی کشور، با هدف شناخت، مطالعه و معرفی فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران فعالیت می‌کند.

با توجه به جایگاه اداره‌کل میراث‌فرهنگی در مدیریت محوطه‌های تاریخی، موزه‌ها و شناسایی هویت‌های بومی، حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی در هیئت امنای استانی این بنیاد می‌تواند بسترساز هم‌افزایی موثری در مستندسازی پژوهشی، حفظ هویت تاریخی و معرفی شایسته ظرفیت‌های تمدنی ارومیه و آذربایجان غربی در سطوح ملی و بین‌المللی باشد، بهره‌گیری از داده‌های علمی این بنیاد می‌تواند در تدوین طرح‌های جامع گردشگری و احیای بافت‌های تاریخی استان نیز نقشی راهبردی ایفا کند.

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