۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲

انتصاب مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی به‌عنوان عضو هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی

انتصاب مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی به‌عنوان عضو هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی به‌عنوان عضو هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان غربی و عضو شورای سیاستگذاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی منصوب شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۵ مردادماه در مراسم رونمایی از پوستر ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها(تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی) که با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، مهدی آهویی، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، در حکمی از سوی علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به‌عنوان عضو حقوقی هیئت امنای این بنیاد در شعبه استان آذربایجان غربی منصوب شد.

همچنین طی حکمی از سوی مهدی آهویی، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و دبیر همایش، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، به‌عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی منصوب شد.

این انتصابات با توجه به سوابق اجرایی و تخصصی مرتضی صفری در حوزه صیانت از مواریث فرهنگی و توسعه گردشگری، و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و تعامل حداکثری این دستگاه با نهادهای علمی و پژوهشی صورت گرفته است.

بنیاد ایران‌شناسی به‌عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی کشور، با هدف شناخت، مطالعه و معرفی فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران فعالیت می‌کند. 

با توجه به جایگاه اداره‌کل میراث‌فرهنگی در مدیریت محوطه‌های تاریخی، موزه‌ها و شناسایی هویت‌های بومی، حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی در هیئت امنای استانی این بنیاد می‌تواند بسترساز هم‌افزایی موثری در مستندسازی پژوهشی، حفظ هویت تاریخی و معرفی شایسته ظرفیت‌های تمدنی ارومیه و آذربایجان غربی در سطوح ملی و بین‌المللی باشد، بهره‌گیری از داده‌های علمی این بنیاد می‌تواند در تدوین طرح‌های جامع گردشگری و احیای بافت‌های تاریخی استان نیز نقشی راهبردی ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050500366
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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