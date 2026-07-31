به گزارش میراثآریا، محمود باعقیده امروز جمعه نهم مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: ثبت جشنواره بازیهای بومی و محلی خواف با هدف احیای آیینها، تقویت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ اصیل بازیهای سنتی انجام شد و این رویداد بهعنوان یکی از برنامههای شاخص شهرستان در سطح ملی به رسمیت شناخته شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خواف ادامه داد: این موضوع در راستای تحقق ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویداد که از راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای گردشگری در سند تحول دولت مردمی و رویداد گردشگری است، صورت گرفت.
او ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری اداره ورزش و جوانان و همچنین هیئت بازیهای بومی محلی شهرستان خواف در ثبت این رویداد گردشگری افزود: ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی به عنوان گنجینهای از باورهای فرهنگی اقوام، ضمن داشتن پیوند ناگسستنی با یکدیگر، نشان هویت و فرهنگ هر کشوری و بخشی از میراثفرهنگی است.
باعقیده تصریح کرد: بهوسیله ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری، مشاغل مرتبط با تولید وسایل بازیها، مشاغل مرتبط با نیروی انسانی برگزارکننده بازیها و مشاغل جانبی منجر به ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خواف گفت: تهیه پرونده ثبت جشنواره بازیهای بومی و محلی خواف که هرساله از اوایل خرداد تا پایان مهرماه و در مجموع در نیمه اول سال برگزار میشود از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و هم اکنون جشنواره بازیهای بومی و محلی خواف در سطح استانی و با موضوع گردشگری فرهنگی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.
او یادآور شد: تاکنون حدود ۴۰۰ اثر تاریخی در خواف شناسایی شده ۱۰۵ مورد آن در فهرست آثار ملی و برخی نیز در مسیر ثبت جهانی یونسکو است.
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