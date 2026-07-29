اعزام ۲هزار زائر پیاده از کاشمر به مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد قربانی امروز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کاشمر که ویژه دهه آخر صفر برگزار شد، اظهار کرد: دستگاههای عضو ستاد برنامهریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری شایسته مراسم دهه پایانی ماه صفر و خدمترسانی مطلوب به زائران ایام شهادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، را انجام دهند.
فرماندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر کاشمر حضور رابطان بهداشت در کاروانها را ضروری دانست و با اشاره به اینکه بر اساس گزارش ارائهشده ۱۱ کاروان پیاده از شهرستان کاشمر به سمت مشهد مقدس حرکت میکنند و پیشبینی میشود بیش از دو هزار نفر در این مراسم باشکوه شرکت کنند، بر لزوم تأمین خدمات مورد نیاز و توجه ویژه به زائران تأکید کرد.
او با اشاره به عبور کاروانهای زائران پیاده از مسیر کوهسرخ به کاشمر تاکید کرد: با توجه به شرایط جادهای، تدابیر لازم با محوریت پلیس راهور و نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
قربانی همچنین با اشاره به تمهیدات ایمنی، امنیتی، انتظامی و ترافیکی در ایام مذکور، از مسئولان موکبها، هیئات مذهبی و کاروانهای پیاده خواست نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای برپایی موکبها اقدام کنند.
همچنین در این جلسه گزارشی از برنامهریزیهای انجامشده و با بهرهگیری از تجارب سالهای گذشته، از تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به کاروانهای پیاده ارائه شد.
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