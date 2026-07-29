۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳

آغاز عملیات مرمت مزار تاریخی سلطان سلیمان شهرستان زاوه

آغاز عملیات مرمت مزار تاریخی سلطان سلیمان شهرستان زاوه

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های تربت حیدریه و زاوه از آغاز عملیات مرمتی اثر تاریخی مزار سلطان سلیمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به ثبتی بودن بنا و ارزش‌های معماری، تاریخی و هویتی این اثر بعد از انجام مطالعات و بررسی‌های فنی و مرمتی در کمیته فنی اداره کل استان، مرمت دیوارهای بیرونی بنا شامل استحکام‌بخشی، بندکشی دیوارهای بیرونی بنا، جمع آوری الحاقات روی دیوارها و محوطه‌سازی در دستور کار مرمت قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: این بنا مربوط به دوران صفویه و با مصالح سنگ و آجر و و در فضای داخلی دارای تزئینات آجرکاری بسیار زیبایی است.

او افزود: با توجه به ارادت و احترام زیادی که مردم منطقه به این امامزاده دارند، این مجموعه زیارتی و گردشگری در طول سال پذیرای زائران و مسافران زیادی از سطح استان و کشور است.

بقعه سلطان سلیمان مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان زاوه، بخش جلگه زاوه، روستای سلطان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۷۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آغاز عملیات مرمت مزار تاریخی سلطان سلیمان شهرستان زاوه

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کد خبر 1405050700589
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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