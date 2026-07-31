بهگزارش خبرنگار میراث آریا، آیین افتتاح سفرهخانه سنتی حمام آخوند، ۸ مردادماه در قالب رویداد اینوا با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و محلی در ارومیه برگزار شد.
این مجموعه با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی به عنوان یکی از پروژههای شاخص گردشگری استان افتتاح و برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
یکی از پروژههای شاخص استان بازسازی اثر تاریخی حمام آخوند ارومیه بود که در سال ۱۳۶۶ بر اثر بمباران رژیم بعثی این بنا آسیب جدی دیده بود که این بنای تاریخی بعد از احیا به اولین واحد گردشگری و رفاهی بازار تاریخی ارومیه تبدیل شد که از امروز شهروندان و گردشگران میتوانند از این مجموعه استفاده کنند.
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