بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح پروژههای گردشگری ارومیه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز با حضور علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و سایر مسئولان امروز، ۶ پروژه گردشگری با حجم سرمایهگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۱۳۷ نفر افتتاح و کلنگزنی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: یک باب سفرهخانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بومگردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفرهخانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل ۵ ستاره دیاکو کلنگزنی شد.
او تصریح کرد: یکی از پروژههای شاخص استان بازسازی اثر تاریخی حمام آخوند ارومیه بود که در سال ۱۳۶۶ بر اثر بمباران رژیم بعثی این بنا آسیب جدی دیده بود که این بنای تاریخی بعد از احیا به به اولین واحد گردشگری و رفاهی بازار تاریخی ارومیه تبدیل شد که از امروز شهروندان و گردشگران میتوانند از این مجموعه استفاده کنند.
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