فاز ۲ مرکز گردشگری سلامت تورال(هتل) در ارومیه افتتاح شد 

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم افتتاح فاز ۲ مرکز گردشگری سلامت تورال(هتل) ارومیه ۸ مردادماه با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در ارومیه برگزار شد.

مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ارتباط با جزئیات این پروژه اظهار کرد: این مرکز با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۳۰ نفر، راه‌اندازی شده و بخش اقامتی آن شامل ۵۰ اتاق با ۱۰۰ تخت اقامتی است.

او افزود: راه‌اندازی مرکز گردشگری سلامت تورال، گامی راهبردی برای تنوع‌بخشی به سبد محصولات گردشگری آذربایجان غربی محسوب می‌شود، چراکه با توجه به ظرفیت‌های ویژه این استان در حوزه پزشکی و هم‌مرزی با کشورهای همسایه، این مرکز می‌تواند به‌عنوان کانون جذب گردشگران سلامت در شمال‌غرب کشور عمل کرده و علاوه بر ارزآوری، نقش مؤثری در معرفی استانداردهای نوین خدمات درمانی-توریستی ایفا کند.

صفری ادامه داد: توسعه چنین پروژه‌هایی در کنار احداث هتل‌های ۵ ستاره‌ نشان‌دهنده تغییر جهت‌گیری استان به سمت تکمیل زنجیره ارزش گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی گفت: این هم‌افزایی میان زیرساخت‌های اقامتی و مراکز تخصصی سلامت، در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و می‌تواند آذربایجان غربی را به مقصد نخست توریسم سلامت و گردشگری تفریحی در منطقه تبدیل کند.

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