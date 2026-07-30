بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ابراهیمی، روز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵، طی بازدید نظارتی از یک واحد اقامتگاه بومگردی متقاضی تمدید مجوز گواهی کیفیت، بر اهمیت پایبندی به اصول مدیریت کیفی و تجربه کیفیت مشتری در صنعت میهماننوازی تاکید کرد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان با تبیین رویکردهای حمایتی و نظارتی این معاونت تصریح کرد: تمامی تأسیسات و واحدهای گردشگری تحت نظارت این ادارهکل که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات شدهاند، بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، موظفند پس از بازه زمانی سهساله نسبت به تمدید مجوز اقدام کنند و تمدید اعتبار گواهیها هم منوط به استمرار کیفیت خدماتدهی شایسته به گردشگران و حفظ استانداردهای فیزیکی و رفتاری تعیین شده است.
او در تشریح پیامدهای عدم انطباق با ضوابط کیفی افزود: چنان چه در ارزیابیهای دورهای و بازرسیهای میدانی کارشناسان ذیربط، تنزل کیفیت خدمات یا مغایرت عملکرد واحد با استانداردهای مصوب محرز شود، علاوه بر صدور اخطار قانونی و خودداری از تمدید گواهینامه، بهرهبردار مکلف به گذراندن مجدد فرآیند ارزیابی از طریق شرکتهای عامل تطبیق استانداردها خواهد بود.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جایگاه گردشگری استان گیلان در سطح ملی و بینالمللی، مستلزم تعهد همهجانبه فعالان این بخش به اصول کیفیتمحوری و رضایتمندی پایدار گردشگران است.
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