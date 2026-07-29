به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه عصر روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ١۴٠۵، با اشاره به نشست مشترک با امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده و امیر خلبان محمدرضا رحمانی، معاون طرح و برنامه ارتش و رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: حفاظت و پاسداری از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی گیلان، مستلزم هم‌گرایی همه‌جانبه‌ ارکان حاکمیتی و جلب مشارکت دستگاه‌های راهبردی کشور است.

در این دیدار، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری با تأکید بر جایگاه والای هویت ملی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار رسالت‌های دفاعی، صیانت از شناسنامه‌ تاریخی و ریشه‌های تمدنی کشور را از تکالیف راهبردی خود می‌داند؛ چرا که حفظ میراث‌فرهنگی، در حقیقت پاسداری از غرور، استقلال و هویت ملی ایران عزیز است.

همچنین امیر خلبان محمدرضا رحمانی، رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با تشریح رویکردهای حمایتی این قرارگاه خاطرنشان کرد: باززنده‌سازی و احیای بازار تاریخی رشت پیوندی ناگسستنی با شکوفایی اقتصادی و ارتقای زیست‌بوم فرهنگی دارد. قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش آمادگی دارد تا با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و بهبود کیفیت زیست شهری، در فرآیند مرمت، بازسازی و احیای بافت تاریخی رشت نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در ادامه افزود: در این نشست، پیرامون راهکارهای صیانت از مواریث فرهنگی و تاریخی استان و هموارسازی مسیرهای نوین حمایتی تبادل نظر شد. احیای بازار تاریخی رشت، فراتر از یک اقدام عمرانی ساده، جریانی هویت‌بخش است که علاوه بر صیانت از معماری بومی و ارزش‌های کالبدی، نقشی بی‌بدیل در پویایی اقتصاد تجربه، توسعه گردشگری شهری و ارتقای کیفیت زیست شهروندان ایفا می‌کند.

سلمان‌خواه در پایان یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده ارتش، به‌ویژه در بخش محرومیت‌زدایی و ساختارهای اجرایی آن، می‌تواند شتاب‌بخش فرآیند حفاظت از مواریث فرهنگی و احیای بافت‌های تاریخی به ویژه بازار تاریخی رشت باشد. امیدواریم این هم‌افزایی و تفاهمات حاصله، سرآغاز فصلی نوین در صیانت از ارزش‌های تاریخی و تمدنی گیلان سرافراز باشد.

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