کشف یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز و دستگیری دو نفر در تالش

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا امیدیراد، اعلام کرد: در راستای تشدید اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرائم مرتبط با تعرض به میراثفرهنگی، روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با استقرار ایست بازرسی در محدوده بازار خطبهسرا، یک خودروی سواری مشکوک از سوی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران متوقف شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان افزود: پس از انجام بررسیهای اولیه و بازرسی دقیق خودرو، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز کشف و ضبط شد. همچنین در پی این اقدام دو نفر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
او با اشاره به اینکه نگهداری، حمل و استفاده از تجهیزات غیرمجاز کاوش میتواند بستر بروز حفاریهای غیرقانونی و آسیب به محوطهها و اشیای تاریخی را فراهم کند، تأکید کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی استان با رویکردی قاطع، رصد مستمر و اقدام بهموقع، هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراثفرهنگی را پیگیری میکند.
امیدیراد ادامه داد: دستگاه کشفشده نیز مطابق ضوابط و شیوهنامههای ابلاغی، برای امحا و تکمیل فرآیند قانونی به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گیلان در پایان از هموطنان خواستار هوشیاری و اطلاعرسانی به موقع در صورت مشاهده موارد مشکوک شد.
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