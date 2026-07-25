به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ٣ مردادماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه در دیدار با فرمانده انتظامی استان گیلان، با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در حوزه فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و تمدن، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی، هویت تاریخی و سرمایه ارزشمند یک سرزمین است و حفاظت از آن، تنها در محدوده وظایف یک دستگاه تعریف نمی‌شود، بلکه نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم، دولت و حاکمیت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان افزود: عناصر ثابت فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و تمدن، زمانی که با ذهنیت راهبردی، طراحی هدفمند و اراده سیاسی همراه شود، زمینه‌ساز پویایی اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری عمومی در پاسداری از میراث‌فرهنگی خواهد بود.

او در ادامه عنوان کرد: انتقال این مواریث ارزشمند به نسل‌های آینده، جز با هم‌افزایی نهادی و جلب مشارکت اجتماعی محقق نخواهد شد.

سلمان‌خواه، نقش فرماندهی انتظامی را در تأمین امنیت پایدار و صیانت از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امنیت گردشگران، حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی و مقابله با آسیب‌ها و تعرضات احتمالی به آثار فرهنگی، از جمله حوزه‌هایی است که همکاری نزدیک نیروی انتظامی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند در آن نتایج مؤثر و ماندگاری به همراه داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تأکید بر اهمیت رونق فضای کسب‌وکار در حوزه گردشگری تصریح کرد: توسعه گردشگری بدون امنیت، نظم و قانونمندی امکان‌پذیر نیست و هر میزان بتوانیم فضای امن‌تر و منسجم‌تری برای گردشگران و فعالان این حوزه فراهم کنیم، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال در استان ایجاد خواهد شد.

سلمان‌خواه با تشریح اهمیت ضرورت حمایت از تورهای ورودی دارای مجوز خاطر نشان کرد: تسهیل فعالیت تورهای رسمی و مجاز، یکی از الزامات سامان‌دهی گردشگری در استان است و این رویکرد می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات، به حفظ امنیت گردشگران و کاهش فعالیت‌های غیررسمی و فاقد مجوز کمک کند.

او همچنین اعلام کرد: مجوز محور کردن تورهای گیلان‌گردی باید با جدیت دنبال شود، زیرا قانونمند شدن فعالیت‌ها در این بخش، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه متوازن و پایدار گردشگری در استان به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان با قدردانی از تعامل و همراهی فرماندهی انتظامی استان گیلان، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، زمینه صیانت هرچه بهتر از میراث‌فرهنگی، ارتقای امنیت گردشگران و توسعه قانونمند گردشگری در استان بیش از پیش فراهم شود.

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