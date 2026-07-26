بهگزارش خبرنگار میراثآریا، تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهرهای لاهیجان و اردبیل با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هادی حقشناس استاندار گیلان، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، فرمانداران و مدیران دو استان به امضاء رسید.
این تفاهمنامه همزمان با برگزاری آیین بزرگداشت هفته اردبیل و شیخ صفیالدین اردبیلی و در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک تاریخی، تمدنی و فرهنگی دو شهر منعقد شد و بر گسترش همکاریها در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری پایدار، تبادلات فرهنگی، سرمایهگذاری، آموزش و مدیریت شهری تأکید دارد.
در این مراسم، مسئولان حاضر با تأکید بر اشتراکات هویتی و فرهنگی گیلان و اردبیل، این تفاهمنامه را گامی مؤثر در مسیر صیانت از مواریث فرهنگی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و توسعه تعاملات منطقهای عنوان کردند.
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