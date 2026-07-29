موزه میراث روستایی گیلان؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری اجتماعی 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر امانی با بیان این که گردشگری اجتماعی بر پایه عدالت، مشارکت و دسترسی برابر برای همه اقشار جامعه شکل میگیرد، اظهار کرد: روز سهشنبه ۶ مردادماه ١۴٠۵، موزه میراث روستایی گیلان میزبان هشت نفر از توانخواهان انجمن ضایعات نخاعی یزد بههمراه خانوادههایشان بود؛ حضوری که برای ما ارزشمند و قابل تقدیر است.
رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان افزود: مهمانان از بخشهای مختلف موزه، معماری بومی، کارگاههای زنده صنایعدستی و جلوههای فرهنگ روستایی گیلان بازدید کردند و خوشبختانه رضایت کامل خود را از فضای آرام، دسترسی مناسب و امکان مشاهده نزدیک فعالیتهای فرهنگی ابراز داشتند.
او با تأکید بر اهمیت رویکرد توسعه گردشگری اجتماعی در مدیریت مجموعههای فرهنگی و تاریخی تصریح کرد: حضور توان خواهان در چنین فضاهایی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه آشنایی بیشتر با میراث بومی و تقویت حس تعلق فرهنگی را فراهم میکند. پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان نیز متعهد است که در مسیر مناسبسازی و گسترش خدمات، شرایط بهرهمندی برابر برای همه بازدیدکنندگان را بیش از پیش فراهم کند.
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