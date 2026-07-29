۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰

موزه میراث روستایی گیلان؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری اجتماعی 

موزه میراث روستایی گیلان؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری اجتماعی 

رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان با اشاره به بازدید هشت نفر از توان خواهان انجمن ضایعات نخاعی یزد به‌همراه خانواده‌هایشان از مجموعه، این حضور را نمونه‌ای مشخص از تحقق گردشگری اجتماعی دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی برابر همه اقشار جامعه از فضاهای فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر امانی با بیان این که‌ گردشگری اجتماعی بر پایه عدالت، مشارکت و دسترسی برابر برای همه اقشار جامعه شکل می‌گیرد، اظهار کرد: روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ١۴٠۵، موزه میراث روستایی گیلان میزبان هشت نفر از توان‌خواهان انجمن ضایعات نخاعی یزد به‌همراه خانواده‌هایشان بود؛ حضوری که برای ما ارزشمند و قابل تقدیر است. 

رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان افزود: مهمانان از بخش‌های مختلف موزه، معماری بومی، کارگاه‌های زنده صنایع‌دستی و جلوه‌های فرهنگ روستایی گیلان بازدید کردند و خوشبختانه رضایت کامل خود را از فضای آرام، دسترسی مناسب و امکان مشاهده نزدیک فعالیت‌های فرهنگی ابراز داشتند.

او با تأکید بر  اهمیت رویکرد توسعه گردشگری اجتماعی در مدیریت مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی تصریح کرد: حضور توان خواهان در چنین فضاهایی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه آشنایی بیشتر با میراث بومی و تقویت حس تعلق فرهنگی را فراهم می‌کند. پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان نیز متعهد است که در مسیر مناسب‌سازی و گسترش خدمات، شرایط بهره‌مندی برابر برای همه بازدیدکنندگان را بیش از پیش فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050700566
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha