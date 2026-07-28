آغاز طرح «سفیران فرهنگی نوجوان» در موزه میراث روستایی گیلان

به گزارش میراثآریا، یاسر امانی روز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ طی بازدید از موزه میراث روستایی گیلان توسط دانشآموزان مهمان در اردوگاه شهید عبدی نقلهبر اظهار کرد: این طرح در راستای تقویت حس تعلق نسل نوجوان به گذشته نزدیک، آشنایی با میراثفرهنگی و بازشناسی ریشههای هویتی ایران اسلامی طراحی شده است.
مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سرتیپ محمد حسینزاده، رئیس اردوگاه شهید عبدی افزود: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، هر هفته در روزهای یکشنبه گروهی از دانشآموزان از استانهای مختلف کشور به موزه میراث روستایی گیلان اعزام میشوند تا از نزدیک با جلوههای فرهنگ بومی، شیوههای زیست سنتی و روایتهای تاریخی این سرزمین آشنا شوند.
او با تأکید بر نقش نوجوانان در تداوم روایتهای فرهنگی کشور تصریح کرد: این دانشآموزان بهعنوان سفیران فرهنگی آینده شناخته میشوند؛ نسلی که با تکیه بر تجربههای میدانی و مواجهه مستقیم با میراث ملموس و ناملموس ایران، میتواند در قالب گردشگری روایتمحور، پیامآور هویت فرهنگی و اصالتهای بومی در مناطق مختلف کشور باشد.
امانی هدف اصلی این طرح را تقویت خودآگاهی فرهنگی در میان نوجوانان و ایجاد نگاهی تازه به ظرفیتهای کمترشناختهشده کشور عنوان کرد و گفت: این ظرفیتها میتوانند روزنهای روشن از امید، مسئولیتپذیری و مشارکت فرهنگی را در ذهن نسل جوان بگشایند و آنان را به پاسداشت و معرفی میراث ارزشمند ایران ترغیب کنند.
مدیر پایگاه موزه میراث روستایی گیلان همچنین خاطرنشان کرد: مسئولان این برنامه بر این باورند که نوجوانان حاضر در این طرح، بهعنوان سفیران فرهنگی استانهای خود، میتوانند حلقه اتصال زندهای میان گذشته و آینده باشند؛ پیوندی که روایتهای اصیل، تجربههای زیسته و هویت مشترک ایرانی را به نسلهای آینده منتقل میکند.
او حضور دانشآموزان در موزه میراث روستایی گیلان را فرصتی برای لمس عینی تاریخ نزدیک، شناخت زیستبومهای متنوع و درک عمیقتر ریشههای فرهنگی ایران دانست و ابراز کرد: چنین برنامههایی میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی آگاه، مسئول و علاقهمند به حفاظت از مواریث فرهنگی کشور باشد.
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