به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۸ مرداد در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های گردشگری استان آذربایجان‌غربی، با قدردانی از حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه، انجمن‌ها، دفاتر خدمات گردشگری و فعالان این حوزه، اظهار کرد: پس از برگزاری همایش بین‌المللی «اینوا»، بزرگ‌ترین حرکت اقتصادی هدفمند تاریخ آذربایجان‌غربی در حوزه گردشگری رقم خورد و امروز آثار آن را در اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مشاهده می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: پس از همایش بین‌المللی اینوا، پروژه‌های شاخصی در نقاط مختلف استان آغاز شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث هتل پنج‌ستاره مهاباد با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی، مجتمع گردشگری و تجاری میاندوآب با سرمایه‌گذاری ۲هزار میلیارد تومانی، مجتمع‌های گردشگری در مهاباد، بوکان و چالدران اشاره کرد.

او ادامه داد: امروز نیز ۶ پروژه گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه افتتاح یا کلنگ‌زنی شد که تنوع این پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صفری با اشاره به تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر توسعه مرکز استان گفت: توسعه ارومیه به‌عنوان موتور محرک گردشگری آذربایجان‌غربی در اولویت قرار دارد، چراکه با توسعه ارومیه، روند توسعه گردشگری در سراسر استان نیز شتاب خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده در ارومیه اظهار کرد: فاز دوم مجموعه گردشگری سلامت تورال امروز با ۵۰ اتاق و ظرفیت ۱۰۰ تخت اقامتی به بهره‌برداری رسید و ظرفیت اقامتی استان افزایش یافت، همچنین یک اقامتگاه بوم‌گردی نیز افتتاح شد.

او افزود: حمام تاریخی آخوند که در سال ۱۳۶۶ بر اثر بمباران آسیب دیده و سالیان متمادی بلااستفاده مانده بود، با جذب سرمایه‌گذار در قالب ماده ۲۷ و در زمینی به مساحت ۸۵۰ مترمربع در بازار تاریخی ارومیه، احیا و به یک مجموعه گردشگری و خدماتی تبدیل شد. همچنین اقامتگاه سنتی و سفره‌خانه سنتی نیز طی امروز به افتتاح رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان آذربایجان‌غربی همچنین از آغاز طرح توسعه هتل دیاکو خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری مهندس جوشن و اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود و زمینه ایجاد یکی از هتل‌های پنج‌ستاره ارومیه را فراهم خواهد کرد.

او با بیان اینکه آذربایجان‌غربی در توسعه هتل‌های پنج‌ستاره جزو استان‌های پیشروی کشور است، اظهار کرد: علاوه بر این پروژه، سرمایه‌گذاران دیگری نیز برای اجرای پروژه‌های مشابه در ارومیه و همچنین احداث یک مجموعه گردشگری در خوی با سرمایه‌گذاری یک و نیم همت اعلام آمادگی کرده‌اند.

صفری با تأکید بر تغییر نگاه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: امروز سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که گردشگری آذربایجان‌غربی ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد و می‌تواند بازده اقتصادی مناسبی ایجاد کند؛ از این رو زمینه ورود سرمایه‌های بزرگ به این حوزه فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶۰ موافقت اصولی با ارزش سرمایه‌گذاری ۶۵ همت صادر شده و ۵۴ پروژه گردشگری نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰ همت توسط بخش خصوصی در دست اجرا است.

او ابراز امیدواری کرد: با عنایات الهی، احیای دریاچه ارومیه، بهره‌گیری از ظرفیت مرزی استان، حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و توجه ویژه استاندار آذربایجان‌غربی، این استان ظرف دو سال آینده به یکی از مهم‌ترین مقاصد نوظهور گردشگری ایران تبدیل شود.

صفری در پایان ضمن قدردانی از خبرنگاران، اصحاب رسانه، سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری، انجمن‌ها، دفاتر خدمات گردشگری و تمامی دستگاه‌های همراه، نقش بخش خصوصی را در توسعه صنعت گردشگری استان بسیار مؤثر دانست و بر تداوم همکاری‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

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