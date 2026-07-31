بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم افتتاح اقامتگاه بومگردی آتا، ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در قالب رویداد اینوا با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه و تعدادی دیگر از مسئولان در روستای قرهحسنلو ارومیه برگزار شد.
این اقامتگاه با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی بهعنوان یکی از طرحهای گردشگری روستایی استان به بهرهبرداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را فراهم کرده است.
با افتتاح این واحد بومگردی در ارومیه، تعداد بومگردیهای آذربایجان غربی به ۴۶ واحد رسید و ارومیه به هشت واحد رسید.
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