به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی آتا، ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در قالب رویداد اینوا با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار ارومیه و تعدادی دیگر از مسئولان در روستای قره‌حسنلو ارومیه برگزار شد.

این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی به‌عنوان یکی از طرح‌های گردشگری روستایی استان به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

با افتتاح این واحد بوم‌گردی در ارومیه، تعداد بوم‌گردی‌های آذربایجان غربی به ۴۶ واحد رسید و ارومیه به هشت واحد رسید.

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