بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای ارتقای سطح کیفی زیرساختهای موزهای و صیانت از آثار باستانی استان آذربایجان غربی، لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۷ مردادماه از مراحل توسعه و نوسازی موزه باستانشناسی ارومیه بازدید و از روند پیشرفت عملیات اجرایی آن مطلع شدند.
در جریان این بازدید، لیلا خسروی با اشاره به اهمیت استراتژیک موزه باستانشناسی ارومیه در شبکه موزههای ملی کشور، بر ضرورت اجرای پروژههای توسعه با استانداردهای روز بینالمللی تأکید کرد.
او خاطرنشان کرد: توسعه این موزه نه تنها به حفظ آثار باستانی منطقه کمک میکند، بلکه میتواند نقش مهمی در ارتقای شاخصهای گردشگری فرهنگی استان ایفا کند.
توسعه ۳ برابری موزه باستانشناسی ارومیه
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، نیز در این بازدید، ضمن تبیین نیازهای مبرم این مجموعه، بر لزوم تسریع در فرآیند توسعه تأکید کرد.
او بر ضرورت تخصیص بودجههای عمرانی برای تکمیل بخشهای ناتمام موزههای باستانشناسی تأکید کرد و آن را کلید اصلی حفاظت از میراثفرهنگی استان دانست.
صفری با اشاره به حجم بالای آثار باستانی کشفشده در استان خاطرنشان کرد: ظرفیت فعلی موزه با حجم گنجینه باستانی منطقه همخوانی ندارد و توسعه زیربنای موزه یک ضرورت غیرقابل انکار بوده و با تکمیل آن ظرفیت این موزه به سه برابر افزایش مییابد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: توسعه موزه باستانشناسی ارومیه تنها یک پروژه ساختمانی نیست، بلکه بخشی از یک برنامه جامع برای بازآفرینی هویت فرهنگی منطقه است، این پروژه شامل بهروزرسانی بخشهای نمایشگاهی، ارتقای سیستمهای کنترل محیطی(دما و رطوبت) برای حفاظت از اشیاء حساس، و ایجاد فضاهای آموزشی و پژوهشی است.
انتهای پیام/
نظر شما