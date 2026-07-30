بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای ارزیابی وضعیت موزههای تخصصی و تقویت روایتگری از رویدادهای حماسی کشور، لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه سردار جلیل وحیدی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، هفتم مرداد ماه ۱۴۰۵ از مجموعه موزه دفاع مقدس ارومیه بازدید کردند.
لیلا خسروی، مدیرکل موزههای کشور، با تأکید بر اهمیت موزههای موضوعی، خاطرنشان کرد: موزههای دفاع مقدس نباید تنها به نمایش اشیاء محدود شوند، بلکه باید با استفاده از تکنولوژیهای نوین، تجربهای عمیق و ملموس از حماسه و ایثار را برای مخاطب رقم بزنند.
ضرورت پیوند میان حفظ آثار و نشر ارزشها
سردار جلیل وحیدی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، در این بازدید بر نقش کلیدی این موزه در حفظ هویت ملی و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت مستندسازی، تصریح کرد: حفظ آثار مادی و معنوی رزمندگان، وظیفهای است که نیازمند دقت در نگهداری و خلاقیت در نمایش است تا پیامهای این دوران به درستی منتقل شود.
موزه دفاع مقدس نقشی فراتر از یک مرکز نمایشگاهی دارد
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، به ظرفیتهای بالقوه موزه دفاع مقدس ارومیه در استان اشاره و اظهار کرد: این موزه در صورت تکمیل به مرکزی برای روایتگری حماسههای مرزی و دفاعیات منطقه تبدیل خواهد شد تا علاوه بر جنبههای فرهنگی، نقش مهمی در آموزش و آگاهیبخشی ایفا کند.
او با اشاره به اهمیت راهاندازی موزههای دفاع مقدس گفت: موزههای دفاع مقدس، بهویژه در استانهای مرزی مانند آذربایجان غربی، نقشی فراتر از یک مرکز نمایشگاهی دارند، این موزهها به عنوان مراکز حافظه جمعی ملت عمل میکنند.
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