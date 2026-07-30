بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای بررسی وضعیت موزههای تخصصی و ارتقای سطح کیفی نمایشگاههای تاریخی استان، لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۷ مردادماه از مجموعه موزه شهر ارومیه بازدید کردند.
او با اشاره به نقش کلیدی موزههای شهر در معرفی هویت محلی، بر ضرورت استفاده از تکنولوژیهای نوین در روایتگری تأکید کرد.
خسروی خاطرنشان کرد: موزههای شهر باید فراتر از یک مخزن برای نگهداری اشیاء، به فضاهای تعاملی و آموزشی برای گردشگران و دانشآموزان تبدیل شوند.
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، به اهمیت استراتژیک موزه شهر ارومیه در زنجیره گردشگری استان اشاره و تصریح کرد: موزه شهر ارومیه، ویترینی از تمدن، فرهنگ و سبک زندگی گذشتگان این منطقه است و تلاش ما بر این است که با بهبود زیرساختها و تنوعبخشی به مجموعههای نمایشگاهی، این مرکز را به یکی از قطبهای اصلی جذب گردشگر فرهنگی تبدیل کنیم.
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