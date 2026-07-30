به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تبیین اهداف سفر خود به آذربایجان غربی، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از پروژه‌های موزه‌داری در این استان تأکید کرد.

خسروی با اشاره به اینکه این سفر با تأکید مقامات عالی‌رتبه کشور بر نظارت بر روند فعالیت موزه‌های سطح ملی و بررسی کیفیت خدمات موزه‌ای صورت گرفته است، اظهار کرد: این سفر که به دعوت مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی انجام شده، با هدف پیمایش تمامی موزه‌های استان و به‌ویژه تمرکز بر مجموعه‌های مهم در شهر ارومیه برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل موزه‌های کشور افزود: در راستای این مأموریت، تاکنون از چند پروژه استراتژیک و حائز اهمیت، از جمله موزه باستان‌شناسی و موزه مجاهدت‌های خاموش ارومیه بازدید شده و هدف ما این است که با بررسی دقیق پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت‌های فنی و مالی لازم را از سوی وزارت‌خانه فراهم کنیم تا با همکاری مسئولان استانی، این مجموعه‌ها به بهره‌برداری نهایی رسیده و در خدمت مردم قرار گیرند.

تحسین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در دوران مدیریت فعلی

او با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در استان، از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های موزه‌داری در آذربایجان غربی ابراز رضایت کرد و گفت: در دوران مدیریت آقای صفری، شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در پروژه‌های موزه‌داری هستیم و خوشبختانه اکثر پروژه‌های آغاز شده، به پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد رسیده‌اند که این میزان از پیشرفت نشان‌دهنده همت بالای مدیران اجرایی استان است.

خسروی تأکید کرد: با توجه به تأکید ویژه وزیر میراث‌فرهنگی بر توسعه نهادهای فرهنگی و حمایت‌های مستمر وزارت‌خانه، معتقدیم با تزریق حمایت‌های نهایی، این پروژه‌ها به‌زودی به سرانجام خواهند رسید.

الگوبرداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای

مدیرکل موزه‌های کشور در پایان اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری آذربایجان غربی با کشورهای همسایه، این استان از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تقویت موزه‌داری برخوردار است.

او پیشنهاد کرد: با بهره‌گیری از تجربیات و الگوهای موفق موزه‌داری در کشورهای همسایه، می‌توان سطح کیفی و استاندارد موزه‌های آذربایجان غربی را ارتقا داد و جایگاه گردشگری فرهنگی این منطقه را در سطح بین‌المللی تثبیت کرد.

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