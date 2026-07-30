بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای برنامهریزیهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای ارزیابی کیفی موزههای تخصصی و تقویت زیرساختهای نمایشگاهی استانها، لیلا خسروی، مدیرکل موزههای کشور ۷ مردادماه از موزه صنایعدستی ارومیه بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و جمعی از کارشناسان این حوزه صورت گرفت، وضعیت نمایشگاههای دائمی، نحوه نگهداری از صنایعدستی شاخص و شیوه روایتگری از آثار هنری منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
لیلا خسروی، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نقش موزههای صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی استان، اظهار کرد: موزههای صنایعدستی تنها مکانی برای نمایش اشیاء نیستند، بلکه باید به عنوان پل ارتباطی میان هنرمندان اصیل و نسل جوان و همچنین زمینهای برای جذب گردشگران فرهنگی عمل کنند.
او همچنین بر ضرورت استفاده از تکنولوژیهای نوین در نمایش آثار، برای تعامل بیشتر با مخاطبان، تأکید کرد.
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی نیز، به ظرفیتهای گسترده صنایعدستی در این استان اشاره کرد و افزود: هدف ما در این مجموعه، نه تنها نمایش آثار، بلکه مستندسازی تاریخ هنر صنایعدستی منطقه است تا از اصالت این هنرها در برابر چالشهای مدرن محافظت شود.
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