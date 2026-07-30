بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۷ مردادماه در جریان بازدید هیئت اعزامی وزارت میراثفرهنگی از موزههای ارومیه، از گذر این استان به سمت تحولی بزرگ در تعداد و کیفیت موزهها خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ارومیه با مجموعهای از موزههای وابسته و زیرمجموعه وزارت میراثفرهنگی، دارای ۱۰ موزه فعال است.
او با اشاره به بازدید از موزههای در دست احداث و توسعه، بر پیشرفت پروژههای کلیدی منطقه تأکید کرد و افزود: مهمترین پروژه در دست اجرا، توسعه فضای موزه باستانشناسی ارومیه است، با اجرای این فاز توسعهای، زیربنای این موزه از ۶۰۰ مترمربع به ۲۲۰۰ مترمربع افزایش خواهد یافت.
صفری ادامه داد: این پروژه هماکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با پیگیریهای استانی و حمایتهای اعتباری وزارتخانه، تلاش میشود این پروژه در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به بازدید از موزه مجاهدتهای خاموش در ساختمان سابق صداوسیما، ضمن تأکید بر ارزش و شکوه معماری این بنا، خاطرنشان کرد: با تکیه بر اعتبارات ملی و استانی، در پی تکمیل این پروژه هستیم تا این اثر فاخر را به خدمت گردشگران و علاقهمندان تاریخ برسانیم.
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