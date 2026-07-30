بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای ارزیابی وضعیت موزههای تخصصی و بررسی پتانسیلهای نمایشگاهی استان، لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۷ مردادماه از موزه مردمشناسی ارومیه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مقامات حاضر در مجموعه، وضعیت نگهداری آثار مردمشناختی، چیدمان گالریها و نحوه روایتگری فرهنگهای مختلف منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
لیلا خسروی، مدیرکل موزههای کشور، در این بازدید بر اهمیت نمایش تنوع فرهنگی تأکید کرد و گفت: موزههای مردمشناسی، پنجرهای به سوی روح یک ملت هستند، این موزهها باید بتوانند با استفاده از روشهای نوین نمایشگاهی، تفاوتها و زیباییهای فرهنگی اقوام مختلف را به شکلی منسجم و جذاب به مخاطب معرفی کنند.
اهمیت موزه مردمشناسی در نقشآفرینی فرهنگی استان
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ضمن اشاره به جایگاه ویژه این موزه در استان، خاطرنشان کرد: موزه مردمشناسی ارومیه، گنجینهای از میراث غیرمادی و ملموس اقوام مختلف منطقه است.
او افزود: تلاش ما بر این است که با ارتقای سطح کیفی نمایشگاهها و بهروزرسانی مجموعهها، این موزه را به مرکزی برای پژوهشهای مردمشناختی و همچنین مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.
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