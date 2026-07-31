به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهرستان گچساران سال‌هاست در ادبیات اقتصادی کشور با عنوان درخشان «بام نفت ایران» شناخته می‌شود، اما این دیار زرخیز، علاوه بر شریان‌های عظیم صنعتی، میزبان وجود نازنین و بابرکت حضرت بی‌بی حکیمه (س)، خواهر بلافصل امام رضا (ع) است. وجود این بارگاه منور، گچساران را به نگین مذهبی جنوب کشور و یکی از قطب‌های بی‌بدیل گردشگری فرهنگی و معنوی تبدیل کرده است. اکنون این شهرستان در تلاقی معنویت، تاریخ و صنعت، در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۵ میزبان ویژه‌برنامه پیش‌رویداد تخصصی «گردشگری پایدار» در مرکز رشد واحدهای فناور بود تا ظرفیت‌های عظیم خود را با تکیه بر نوآوری و فناوری بازطراحی کند.

این رویداد راهبردی و هم‌اندیشی تخصصی در حالی برگزار شد که تمامی رؤسا و معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه مقامات فرمانداری، مدیران استانی، فناوران و فعالان نام‌آشنای حوزه گردشگری در آن حضور یافتند تا عزم جدی و همه‌جانبه بخش دولتی و خصوصی برای تحول در این صنعت به نمایش گذاشته شود.

در ابتدای این نشست، صمد رنجبر، مدیر مرکز رشد گچساران، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و خدمات پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، فرایند پذیرش ایده‌ها و استقرار واحدهای فناور را به صورت تخصصی تبیین کرد.

او با دعوت از نخبگان منطقه تصریح کرد: صاحبان ایده، کارآفرینان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه حضوری به مرکز رشد و یا ثبت‌نام در سامانه پارک، از چتر حمایتی و زیرساخت‌های این مجموعه برای تجاری‌سازی طرح‌های خود بهره‌مند شوند.

در ادامه، مجید محمدی‌فر، معاون سیاسی فرمانداری گچساران، بر ضرورت عبور از اقتصاد متکی به منابع زیرزمینی تأکید کرد و افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های شرکت‌های فناور، نخبگان و صاحبان ایده، کلیدی‌ترین راهکار عملیاتی برای تحقق توسعه پایدار، رونق گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی شهرستان است.

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و فناوری؛ گشایش فصل نوین گردشگری

بخش ویژه و کلیدی این پیش‌رویداد، واکاوی تخصصی چالش‌ها و فرصت‌های گردشگری با حضور مدیران ارشد این حوزه بود. صادق ماندنی‌زاده، مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گچساران، در این پنل با رویکردی تحلیلی به نقش بی‌بدیل گردشگری در توسعه شهرستان پرداخت.

او با اشاره به غنای تاریخی، مذهبی و طبیعی این منطقه اظهار داشت: احیا، معرفی اصولی و بهره‌برداری از جاذبه‌های گچساران نیازمند عبور از روش‌های سنتی و ایجاد پیوند عمیق با فناوری‌های نوین است.

ماندنی‌زاده ضرورت همکاری تنگاتنگ میان اداره میراث‌فرهنگی با مرکز رشد و پارک علم و فناوری را یک الزام استراتژیک دانست و تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی گچساران به عنوان یک مقصد ایده‌آل ملی، تنها در سایه حمایت از استارت‌آپ‌ها، تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و هم‌افزایی تمام ارگان‌های اجرایی و علمی محقق خواهد شد.

در تکمیل این چشم‌انداز، آتش‌افزا، معاون اداره میراث‌فرهنگی شهرستان گچساران، با ارائه گزارشی جامع از پتانسیل‌های بومی منطقه، بر لزوم تدوین برنامه‌های مشترک و عملیاتی میان میراث‌فرهنگی و مرکز رشد واحدهای فناور صحه گذاشت.

او بیان کرد: گچساران ظرفیت‌های نهفته و بکری در حوزه بوم‌گردی، توسعه صنایع دستی و گردشگری روستایی دارد که شکوفایی آن‌ها نیازمند نگاه علمی و فناورانه است.

آتش‌افزا هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با نهادهای علمی را موتور محرک این توسعه خواند و خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های مشترک و تزریق نوآوری به بدنه گردشگری شهرستان، می‌توانیم علاوه بر حفظ و احیای میراث گذشتگان، ارزش افزوده‌ای پایدار، ثروت‌آفرین و اشتغال‌زا برای نسل‌های آینده و اقتصاد بومی منطقه خلق کنیم.

از اقتصاد روستایی تا کاهش ریسک سرمایه‌گذار

حسین خلیلی، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان، در بخش دیگری از این برنامه فرایند اجرایی رویداد اصلی را تشریح کرد.

او گفت: توسعه گردشگری خلاق، شکوفایی اقتصاد روستایی، ترویج گردشگری دیجیتال و صنعتی در کنار کارآفرینی و نوآوری، از اهداف بنیادین این رویداد به شمار می‌رود.

همچنین پناهی، مدیر گروه نوآوری گردشگری «گچتور»، با ارائه تجربیات موفق این پلتفرم در جذب مخاطبان ملی و شناسایی ظرفیت‌های استان، اهداف این نشست را شبکه‌سازی، توانمندسازی ایده‌پردازان و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه برشمرد.

در ادامه پنل، کهزادی، کارشناس سرمایه‌گذاری گردشگری، زمینه‌های مستعد سرمایه‌گذاری از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خدمات دیجیتال، صنایع‌دستی و زیرساخت‌های تفریحی را تشریح کرد.

او یادآور شد: حضور فعال و مستمر مراکز علمی و فناوری می‌تواند با ارائه داده‌های دقیق و طرح‌های توجیه‌پذیر، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری را به حداقل ممکن برساند و امنیت سرمایه را تضمین کند.

این نشست تخصصی که با حضور و مشارکت فعال مدیر فرودگاه گچساران، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان، مدیر روابط‌عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و جمعی از اصحاب رسانه همراه بود، با طرح دغدغه‌ها و پیشنهادهای کاربردی به کار خود پایان داد.

پیش‌رویداد «گردشگری پایدار» گامی استوار برای هم‌افزایی بخش‌های علمی، اجرایی و خصوصی محسوب می‌شود و مقرر شده است مراحل نهایی رویداد اصلی با هدف توسعه گفتمان نوآوری، جذب ایده‌های فناورانه و حمایت همه‌جانبه از طرح‌های نوآورانه به زودی به مرحله اجرا درآید.

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