به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه نشست تخصصی احیای بافت تاریخی دهدشت (بلاد شاپور)، با تقدیر از اهتمام ویژه استاندار کهگیلویه و بویراحمد و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خوشبختانه این چهارمین جلسه‌ای است که با حضور مسئولان ارشد برای حل مسائل بلاد شاپور برگزار می‌شود و این هم‌افزایی نشان‌دهنده عزم جدی برای تعیین تکلیف این کلان‌شهر تاریخی است.

انتقاد از پاسکاری وظایف؛ مشکل قانونی نداریم، مشکل مدیریت کار است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با آسیب‌شناسی صریح روند فعلی مدیریت بافت‌های تاریخی بیان کرد: از نظر حقوقی و قانونی تکالیف مشخص است؛ مدیریت شهری بر عهده شهرداری بوده و رعایت ضوابط آثار ثبت‌شده در فهرست ملی نیز بر عهده میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به برخی مواضع مطرح‌شده در نشست افزود: نباید هر دستگاهی تنها از موضع خود دفاع کند و مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد؛ واقعیت این است که ما هیچ مشکل قانونی برای اقدام در بلاد شاپور نداریم و اگر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل کنند، کارها به سرعت پیش خواهد رفت.

ندایی با تأکید بر اینکه احیای بافت تاریخی نیازمند پرهیز از کارهای پراکنده است تصریح کرد: اینکه منتظر بمانیم تا برای هر پروژه مرمتی مجوز ماده ۲۳ گرفته شود، روند کار را فرسایشی می‌کند؛ ما باید بناها را بر اساس ضوابط شفاف به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار کنیم تا هم اثر تاریخی مرمت و حفظ شود و هم با تبدیل شدن به مجموعه‌هایی نظیر اقامتگاه و فضای پذیرایی، توجیه اقتصادی و رونق به همراه داشته باشد.

طرح دوساله نجات بلاد شاپور با فرماندهی معاونت عمرانی استاندار

این مقام مسئول در وزارت میراث‌فرهنگی با ارائه یک راهکار عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای خروج بلاد شاپور از وضعیت کنونی گفت: پیشنهاد مشخص ما تشکیل یک کارگروه تخصصی و فوری با حضور استاندار یا معاون عمرانی ایشان، شهردار، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و نمایندگان بازآفرینی شهری است.

وی افزود: اولین و مهم‌ترین گام، تصویب «طرح جامع احیای بافت تاریخی دهدشت» با امضای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است تا وظایف، سهم بودجه و تعهدات هر نهاد به صورت دقیق و غیرقابل‌انکار مشخص شود.

ندایی با تأکید بر نقش محوری مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: با راهبری معاونت عمرانی استاندار و بر اساس یک زمان‌بندی دو تا سه‌ساله، می‌توان این بافت ۳۵ هکتاری را به طور کامل احیا کرد و در اختیار مردم و گردشگران قرار داد.

الگوبرداری از یزد و کرمان؛ وعده حمایت ویژه مالی وزارتخانه

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تجربه‌های موفق کشوری در بازآفرینی شهری یادآور شد: شهرهایی مانند یزد و کرمان که در احیای بافت‌های تاریخی خود به موفقیت‌های بزرگ جهانی دست یافتند، دقیقاً از همین مسیر یعنی «طرح مصوب و زمان‌بندی‌شده با مشارکت همه دستگاه‌ها» عبور کردند.

وی با اعلام آمادگی جهت پشتیبانی مالی و فنی از این طرح راهبردی تأکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی اعتبار لازم برای مطالعه و تهیه طرح جامع احیای بلاد شاپور را در سال جاری تأمین می‌کند و در اعتبارات سنواتی نیز سهم ویژه و بیشتری برای این بافت تاریخی در نظر خواهد گرفت.

ندایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با انعطاف‌پذیری دستگاه‌ها در اصلاح ضوابط حریم و تجمیع بودجه‌های بازآفرینی شهری و میراث‌فرهنگی در یک خرد جمعی، بلاد شاپور به موتور محرک توسعه و رونق گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل خواهد شد.

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