به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در ادامه نشست تخصصی بررسی آینده بافت تاریخی دهدشت، ضمن تقدیر از نگاه ویژه مقامات حاضر در جلسه، راهکارهای عملیاتی و اقتصادی نوینی را برای خروج این مجموعه از وضعیت موجود ارائه داد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تلاش‌های فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه‌های ملی و جهانی اظهار داشت: اطلاع دقیق دارم عزیزی به عنوان مدیرکل این حوزه، توجه ویژه‌ای به بافت تاریخی دهدشت داشته‌اند و قطعاً این تمرکز و توجه در آینده نیز تداوم و گسترش خواهد یافت.

عبور از اقتصاد دولتی؛ کلید واژه نجات بلاد شاپور

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی کشور با انتقاد از رویکردهای سنتی در مدیریت بناهای تاریخی بیان کرد: ما امروز در این مکان گرد هم آمده‌ایم تا یک اقدام اساسی و تحول‌آفرین را رقم بزنیم.

وی با هشدار نسبت به اتکای صرف به منابع دولتی تصریح کرد: اگر نگاه ما برای احیای این بافت صرفاً به دست دولت و بودجه‌های دولتی باشد، در آینده نیز هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و اگر قرار بود از طریق بودجه‌های محدود دولتی تحولی ایجاد شود، تاکنون شاهد آن بودیم.

ضرغامی با تاکید بر لزوم مشارکت همه‌جانبه افزود: موفقیت در این مسیر نیازمند هم‌افزایی است و باید با همکاری امیرحسینی در استان و عزیزی در سطح ملی، بناهای ارزشمند این بافت به دقت شناسایی و تعیین تکلیف شوند.

بن‌بست کاروانسرا و معمای امنیت سرمایه‌گذاری

ضرغامی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اجرایی پروژه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی ما در این مجموعه، تعریف پروژه‌های پیشران و محرک توسعه است.

مدیرعامل صندوق احیا با اشاره به تلاش‌ها برای واگذاری مجدد کاروانسرای دهدشت به بخش خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر با یک سرمایه‌گذار جدید در حال رایزنی هستیم، اما ارقام و اعداد پیشنهادی فاصله معناداری با واقعیت‌های اقتصادی دارد.

وی با تحلیل روان‌شناختی رفتار سرمایه‌گذاران عنوان کرد: وقتی یک سرمایه‌گذار وارد بافت می‌شود، اولین موضوعی که به آن توجه می‌کند سرنوشت پروژه‌های قبلی و از همه مهم‌تر، بحث امنیت سرمایه‌گذاری در آن منطقه است.

تضمین بازگشت سرمایه؛ پیش‌شرط حضور بخش خصوصی

این مقام مسئول کشوری با اشاره به اهمیت مشوق‌های مالی در ترغیب بخش خصوصی بیان کرد: ما برای پیشبرد اهدافمان ناگزیر به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی هستیم و اولین سوال هر سرمایه‌گذاری، نوع مشوق‌های اعطایی از سوی حاکمیت است.

ضرغامی با اشاره به حضور معاون توسعه مدیریت وزارتخانه در این نشست تصریح کرد: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی قطعا تمهیدات خوبی برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران در نظر دارند، اما دغدغه اصلی سرمایه‌گذار این است که آیا پس از دریافت تسهیلات و تزریق سرمایه، بازگشت سرمایه و سودآوری در این بافت تضمین شده است یا خیر.

وی با تاکید بر اهمیت مسائل پیرامونی پروژه‌ها افزود: در موضوع احیای بناهای تاریخی، حواشی و شرایط محیطی بسیار مهم‌تر از خود متن پروژه است و باید تمامی زیرساخت‌های لازم برای آرامش خاطر سرمایه‌گذار فراهم شود.

الگوبرداری از بافت جهانی یزد برای پویایی دهدشت

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و احیای اماکن تاریخی با مقایسه ظرفیت‌های دهدشت با سایر شهرهای تاریخی ایران اظهار کرد: با قاطعیت عرض می‌کنم که غنای بافت تاریخی دهدشت در کمتر استانی نظیر دارد و این یک سرمایه بی‌بدیل است.

وی با اشاره به تجربیات موفق سایر استان‌ها خاطرنشان کرد: امروز در شهری مانند یزد، تمام تمرکز بر روی پویایی بافت تاریخی است؛ به گونه‌ای که برای آن برج و بارو می‌کشند، نورپردازی‌های عظیم انجام می‌دهند و تمام بافت را درگیر چرخه اقتصاد گردشگری کرده‌اند.

ضرغامی دلیل این موفقیت را در معرفی درست و جذب گردشگر دانست و گفت: وقتی گردشگر در طول سال به صورت مستمر در یک بافت تاریخی حضور داشته باشد، اقتصاد آن منطقه به صورت خودکار شکوفا می‌شود و ما نیز باید بافت دهدشت را به همین سطح از معرفی ملی و بین‌المللی برسانیم.

تدوین ۵ پروژه پیشران؛ نقشه راه عملیاتی برای آینده

ضرغامی در پایان سخنان خود با ارائه یک پیشنهاد اجرایی و زمان‌بندی شده به نشست بیان کرد: انتظار می‌رود با توجه به تجربیات گذشته، یک طرح جامع و مشخص برای بافت دهدشت آماده شود.

وی با تاکید بر لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها عنوان کرد: پیشنهاد مشخص من این است که حداقل ۵ پروژه پیشران با جذابیت اقتصادی بالا در این بافت تعریف و به صورت ویژه به سرمایه‌گذاران معرفی شود.

مدیرعامل صندوق احیا در پایان ضمن ابراز امیدواری برای خروج بلاد شاپور از انزوا تصریح کرد: اگر بتوانیم این پروژه‌های جذاب را با مشوق‌های دولتی تلفیق کرده و سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار را دعوت کنیم، قطعاً در یک دوره زمانی مشخص شاهد راه‌اندازی این پروژه‌های پیشران و به تبع آن، توسعه همه‌جانبه شهر تاریخی دهدشت خواهیم بود.

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