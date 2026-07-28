به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک امروز ششم مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دنا، به تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های گردشگری پرداخت و گفت: در حال حاضر ۳۲ واحد تأسیسات گردشگری در سطح شهرستان به گردشگران خدمات‌رسانی می‌کنند که این مراکز در مجموع ظرفیت پذیرش ۷۶۹ تخت در قالب ۲۲۸ اتاق را ایجاد کرده‌اند.



رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با ارائه جزئیات آماری تأسیسات گردشگری دنا، افزود: این مراکز اقامتی شهرستان شامل ۱۰ واحد بوم‌گردی (۱۳۰ اتاق و ۲۹۵ تخت)، ۶ مجتمع گردشگری (۴۷ اتاق و ۲۹۴ تخت)، ۸ خانه مسافر (۲۰ اتاق و ۶۰ تخت)، ۶ اردوگاه گردشگری (۷ اتاق و ۳۰ تخت)، یک هتل (۲۴ اتاق و ۹۰ تخت) و یک مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی است.



پاک در ادامه این دیدار، ساماندهی مراکز غیرمجاز را مطالبه جدی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق سرمایه‌گذاران دارای مجوز، چالش‌های امنیتی و نظارتی ایجاد می‌کند. بر همین اساس، طرح شناسایی و پلمب واحدهای فاقد مجوز با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با جدیت عملیاتی خواهد شد.



او همچنین به تدوین برنامه‌های راهبردی برای توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: توسعه گردشگری دنا نیازمند نگاه بین‌دستگاهی است تا بتوانیم با ارتقای زیرساخت‌ها در مناطق هدف، مدت ماندگاری مسافر در شهرستان را افزایش دهیم.



در پایان این نشست، دادستان شهرستان دنا نیز با حمایت از اقدامات میراث‌فرهنگی در مسیر صیانت از حقوق عامه و توسعه اقتصادی منطقه، بر ضرورت نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری و برخورد بدون اغماض با تخلفات این حوزه تأکید کرد.



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