به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد عصر دوشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۵ در ادامه نشست تخصصی بررسی آینده بافت تاریخی دهدشت (بلاد شاپور)، ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد مهم ملی، به تشریح دقیق چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای نجات این میراث ارزشمند پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر لزوم تغییر زاویه دید مسئولان نسبت به این مجموعه عظیم بیان کرد: بافت دهدشت یک مجموعه تاریخی صرف نیست، بلکه یک شهر تاریخی کامل است و نگاه ما نیز باید از مرمت چند بنای پراکنده، به احیای همه‌جانبه یک کلان‌شهر تاریخی تغییر پیدا کند.

این مقام مسئول با اشاره به پیامدهای مثبت این تغییر نگرش افزود: اگر این نگاه کلان مبنای تصمیمات مدیریتی قرار گیرد، مطمئناً بسیاری از مشکلات فعلی به صورت اصولی و ریشه‌ای حل خواهد شد.

عظمت ۳۵ هکتاری و بحران اعتبارات قطره‌چکانی

مدیرکل میراث فرهنگی استان با ارائه آماری از وسعت و داشته‌های این شهر باستانی اظهار کرد: بافت تاریخی دهدشت با وسعت ۳۵ هکتار، یکی از مهم‌ترین بافت‌های تاریخی کشور به شمار می‌رود.

امیرحسینی با برشمردن اجزای این بافت تصریح کرد: وجود بازار تاریخی، کاروانسرا، چهار مسجد بزرگ و ده‌ها بنای شاخص، این مکان را به یکی از مجموعه‌های بی‌نظیر تمدنی تبدیل کرده است.

وی با نقد منصفانه از روندهای گذشته عنوان کرد: در سالیان اخیر با حمایت وزارت میراث فرهنگی، استانداران محترم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی در راستای مرمت برخی بناهای شاخص انجام گرفته است.

امیرحسینی در ادامه با اشاره به ناکافی بودن این اقدامات گفت: واقعیت این است اقدامات انجام شده متناسب با وسعت پهناور و ظرفیت عظیم این مجموعه تاریخی نبوده و امروز مهم‌ترین مسئله و دغدغه اصلی ما، حفظ موجودیت و بقای این بافت تاریخی است.

وی با اشاره به بودجه ناچیز استان در سال گذشته خاطرنشان کرد: کل اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی استان در سال گذشته تنها ۲۹ میلیارد تومان بوده است و قطعا اعتبارات فعلی وزارتخانه و استان به هیچ وجه جوابگوی نیازهای این مجموعه ۳۵ هکتاری نیست و ما برای احیای این بافت نیازمند تخصیص اعتبارات پایدار ملی هستیم.

گره کور تملک اراضی و لزوم جذب سرمایه‌گذار خصوصی

این فعال ارشد حوزه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از موانع اصلی توسعه بلاد شاپور را مسائل حقوقی و مالکیتی دانست و بیان داشت: یکی از مشکلات اساسی و روزمره ما در این بافت، بحث تملک اراضی است.

وی با اشاره به وضعیت ساکنان فعلی محدوده بافت افزود: بسیاری از شهروندانی که اکنون در آنجا زندگی می‌کنند با این مسئله روبرو هستند و حل موضوع تملک، هم باعث رفع مشکلات این بندگان خدا می‌شود و هم دست ما را برای انجام اقدامات اساسی و زیربنایی باز می‌گذارد.

امیرحسینی با تاکید بر لزوم پویایی اقتصادی بافت تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم این مجموعه صرفا به یک محوطه محصور و بی‌روح تبدیل شود، بلکه هدف ما این است اینجا به عنوان یک مکان زنده برای تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفای نقش کند و تحولی شگرف در اقتصاد شهر به وجود آورد.

وی یکی از شاخص‌ترین راهکارها را تدوین بسته‌های تشویقی دانست و اظهار کرد: برای تحقق این پویایی، نیازمند تعریف مشوق‌های جذاب برای ورود مقتدرانه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستیم.

احیای راسته بازار تاریخی؛ موتور محرک توسعه اقتصادی دهدشت

امیرحسینی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری نهفته در دل این بافت باستانی گفت: راسته بازار تاریخی بلاد شاپور به صورت مستقیم حدود یک کیلومتر طول دارد. وی با تشریح گستردگی این شبکه تجاری افزود: این بازار با احتساب انشعابات و مسیرهای فرعی خود، شبکه‌ای به طول تقریبی سه کیلومتر را تشکیل می‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با یادآوری شکوه گذشته این دیار تصریح کرد: این بازار در دوران رونق خود، یکی از مهم‌ترین شاهراه‌ها و مکان‌های اقتصادی منطقه بوده است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک فعلی شهر دهدشت یادآور شد: امروزه نیز دهدشت با توجه به قرارگیری در مسیرهای اصلی ارتباطی، می‌تواند با تکیه بر این بازار تاریخی، به یک مجموعه بی‌بدیل تبدیل شده و از این توانایی بالقوه در راستای توسعه همه‌جانبه اقتصادی منطقه بهره‌برداری کند.

بحران امنیت فیزیکی؛ ۳۵ هکتار تاریخ و تنها ۳ نگهبان

مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از گزارش فنی خود، پرده از یک چالش حفاظتی بزرگ برداشت و عنوان کرد: علاوه بر مسائل تملک و احیا، بحث حفاظت و نگهداری از این بافت به ویژه حفاظت فیزیکی، از حیاتی‌ترین دغدغه‌های ماست.

وی با ابراز تاسف از کمبود شدید نیروی انسانی اظهار کرد: متاسفانه ما برای حفاظت از این مجموعه وسیع ۳۵ هکتاری، تنها سه نیروی یگان حفاظت در اختیار داریم.

امیرحسینی با هشدار نسبت به عواقب این کمبود نیرو بیان کرد: با این تعداد محدود، توانایی حل بسیاری از مسائل و مشکلات حفاظتی مستمر در این بافت را نداریم و امیدواریم حداقل از نظر تامین نیروی انسانی و تجهیزات فیزیکی به ما کمک ویژه‌ای شود تا بتوانیم این بافت را از گزند آسیب‌ها حفظ کنیم.

سه درخواست راهبردی از مقامات ملی

امیرحسینی در ادامه سخنان خود، سه مطالبه اصلی و اساسی را خطاب به مقامات ارشد حاضر در جلسه مطرح کرد و گفت: خواسته نخست ما تامین امنیت جامع بافت، استقرار تجهیزات مدرن حفاظتی و نظارتی، تقویت یگان حفاظت و جلب مشارکت نظام‌مند مردم محلی به عنوان رکن اصلی الزامات حفاظتی است.

وی دومین درخواست خود را این‌گونه بیان کرد: تدوین برنامه جامع احیا، حفاظت و مدیریت بافت تاریخی با تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، زمان‌بندی مشخص، پیش‌بینی منابع مالی لازم برای تملک بناهای شاخص، اجرای زیرساخت‌های ضروری و اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

این مقام استانی سومین و مهم‌ترین مطالبه خود را چنین مطرح ساخت: تشکیل یک کارگروه ملی برای پیگیری مستمر امور بافت تاریخی دهدشت جهت اجرای دقیق و زمان‌بندی‌شده مصوبات این نشست، حیاتی‌ترین تقاضای ما از مقامات کشوری است.

طرح ضربتی سال ۱۴۰۵؛ وعده یک‌ساله برای بهره‌برداری از قلب توریستی بافت

مدیرکل میراث فرهنگی استان در بخش پایانی سخنان خود، با ارائه یک طرح عملیاتی و زودبازده برای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ما برای احیا و راه‌اندازی بخش فرهنگی و توریستی این بنا در سال ۱۴۰۵ نیازمند تخصیص اعتبار فوری و مشخص هستیم تا بدانیم دقیقا روی چه میزان منابع مالی می‌توانیم حساب باز کنیم.

وی با ارائه یک پیشنهاد مشخص و اجرایی افزود: در این بافت ۳۵ هکتاری، ما یک کاروانسرا، یک حمام تاریخی و یک بازارچه منسجم داریم که می‌توانیم این قسمت مشخص را که شاید مساحت آن به یک هکتار هم نرسد، محصور و ایمن‌سازی کنیم.

امیرحسینی با تشریح کاربری این بخش تصریح کرد: با این اقدام، این محدوده می‌تواند به صورت همزمان به بازارچه دائمی صنایع‌دستی، مرکز اقامتی و رستوران سنتی تبدیل شود.

وی با دادن یک وعده قطعی به مقامات ملی تاکید کرد: طرح مرمتی این بخش کاملا آماده است و من قول می‌دهم در صورت تامین اعتبار، ظرف مدت یک سال این بخش را به طور کامل مرمت و به بهره‌برداری برسانیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان با اطمینان‌خاطر دادن نسبت به شفافیت مالی و اجرایی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: انتخاب پیمانکاران تماماً از طریق سامانه‌های رسمی و با مجوز سازمان مدیریت انجام می‌شود و بنده و تیم اجرایی هیچ‌گونه دخالتی در انتخاب افراد نداریم، لذا آمادگی کامل داریم تا هر ریالی که امسال تخصیص یابد را با شفافیت کامل و سرعت بالا در مسیر توسعه این بافت هزینه کنیم.

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