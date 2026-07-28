به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی و راهبردی بررسی ظرفیتهای توسعه و احیای مجموعه تاریخی بلاد شاپور (بافت تاریخی کهگیلویه) روز دوشنبه ۵ مردادماه جاری با هدف ارائه گزارش وضعیت موجود، بحث کارشناسی و ایجاد همافزایی میان دستگاههای اجرایی، در تالار گفتوگوی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست مهم که به منظور تدوین نقشه راه آینده این بنای عظیم شکل گرفت، مقامات ارشد ملی و استانی از جمله سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری، حجتالاسلام سید محمد موحد و محمد بهرامی سیفآباد نمایندگان مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، بهروز ندایی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت میراث فرهنگی، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استانداری، فرماندار شهرستان کهگیلویه، شهردار و مدیر بافت تاریخی دهدشت، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به همراه معاون میراث فرهنگی و مسئول موزه استان، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از کارشناسان خبره این حوزه حضور داشتند.
جایگاه بیبدیل گردشگری و ظرفیتهای جهانی ایران
سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری در این نشست ضمن تقدیر از حضور مسئولانه مدیران کشوری و استانی، بر لزوم بازنگری علمی در وضع موجود بافت تاریخی شهرستان کهگیلویه تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد گردشگری در جهان مدرن بیان کرد: صنعت گردشگری در شرایط فعلی دنیا، پس از صنایع نفت و خودرو، سومین صنعت بزرگ جهانی به شمار میرود و دارای بالاترین گردش مالی است.
این مقام مسئول با استناد به پیشبینی اقتصاددانان بزرگ افزود: طی سه دهه آینده، صنعت گردشگری به صنعت اول دنیا تبدیل خواهد شد و در این میان، مراکز تمدنی، فرهنگی و تاریخی مهمترین عنصر جاذبه برای جذب گردشگران بینالمللی، به ویژه گردشگران اروپایی محسوب میشوند.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: کشور ما از حیث دارا بودن این جاذبههای تمدنی، جزء هفت کشور برتر دنیاست که این امر رسالت ما را در حفظ و بهرهبرداری اصولی از این میراث سنگینتر میکند.
بافت تاریخی کهگیلویه؛ کلانشهری باستانی با جامعترین عناصر تمدنی
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به عظمت بافت تاریخی دهدشت که در اصطلاح رایج از آن به عنوان «بلاد شاپور» یاد میشود، اظهار کرد: به گواه کارشناسان برجسته، این مجموعه بزرگترین شهر باستانی ایران است که بر خلاف بسیاری از بناهای تکعنصری در شهرهای تاریخی کشور، در درون خود تمامی عناصر یک کلانشهر دوران خویش را جای داده است.
وی یادآور شد: این بافت تاریخی مجموعهای بینظیر از بازار، کاروانسرا، زیرساختهای مهندسی آبرسانی، مساجد و منازل مسکونی را داراست که نشاندهنده پویایی و شکوه یک تمدن کامل در گذشته است.
هاشمی ابراز امیدواری کرد: این نشست نباید صرفاً به یک هماندیشی محدود شود، بلکه باید با همافزایی تمام نهادهای متولی، به خروجیهای ملموس و عملیاتی برای نجات این کلانشهر باستانی منتج گردد.
توسعه زیرساختهای دولتی؛ پیشنیاز حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی
این مقام ارشد اجرایی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پیش روی احیای این مجموعه اشاره کرد و گفت: رویکرد صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی، برونسپاری این مراکز به بخش خصوصی است، اما در شرایط فعلی به دلیل عدم توسعه زیرساختهای اولیه، این بافت تاریخی جاذبه کافی برای ورود سرمایهگذاران را ندارد.
وی تاکید کرد: دولت باید با نگاهی حمایتی، بودجه قابلتوجهی را برای ایجاد و تکمیل زیرساختهای این منطقه تخصیص دهد تا بستر مناسب فراهم شده و بخش خصوصی بتواند به تدریج برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری اصولی وارد عمل شود.
هاشمی با نگاهی آسیبشناسانه و با هدف ارتقای کیفیت عملکردها، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته زحمات زیادی کشیده شده و بودجههایی نیز تخصیص یافته است، اما برای اثربخشی بیشتر، ضروری است اعتبارات با نظارتهای تخصصیتر و دقیقاً در مسیر اصولی خود هزینه شوند تا شاهد فرسایش این سرمایههای ملی نباشیم.
ضرورت دفع اصولی آبهای سطحی و رعایت پروتکلهای تخصصی مرمت
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر لزوم رعایت دقیق پروتکلهای تخصصی در مرمت بناهای تاریخی بیان کرد: مرمت و بازسازی مراکز باستانی تابع اصول و قواعد علمی سختگیرانهای است و واگذاری این امور باید صرفاً به شرکتهای دارای صلاحیت و مسلط به این پروتکلها انجام پذیرد.
وی به عنوان نمونه به مشکلات فنی بافت تاریخی کهگیلویه اشاره کرد و افزود: با بررسی عناصر این شهر تاریخی درمییابیم که در گذشته کانالهای زهکشی مهندسیشدهای وجود داشته است، اما امروزه به دلیل قرارگیری شهر در یک گودی، آبهای جاری به سمت بافت سرازیر شده و به دلیل مسدود بودن خروجیها، بناها از درون دچار آسیب و فرسودگی میشوند.
هاشمی تصریح کرد: پیش از هرگونه اقدام مرمتی، تعیین حریم، مشخص کردن عرصه و احداث یا احیای کانالهای زهکشی برای دفع آبهای سطحی از زیر ساختمانها و کاروانسراها در اولویت مطلق قرار دارد.
تدوین طرح جامع ۱۰ ساله و تلاش برای اخذ ردیف بودجه ملی
سید ضیاء هاشمی در پایان سخنان خود با ترسیم نقشه راه آینده برای نجات بافت تاریخی کهگیلویه اظهار کرد: خروجی اصلی و نهایی این هماندیشی باید منتج به تخصیص یک ردیف بودجه ملی پایدار از محل دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۳ برای این شهر باستانی شود.
وی مسیر تحقق این هدف را تشریح کرد و گفت: لازم است یک پژوهش بنیادی و جامع در استان صورت گیرد و نتایج آن از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری در پایان ابراز امیدواری کرد: با اخذ این ردیف اعتباری ملی و تدوین یک طرح جامع در افق پنج تا ۱۰ ساله، میتوانیم شاهد خروج کامل این شهر باستانی از وضعیت نامطلوب کنونی و تبدیل آن به یکی از قطبهای درخشان گردشگری و فرهنگی ایران باشیم.
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