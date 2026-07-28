سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری عصر روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ۱۴۰۵در حاشیه برگزاری نخستین نشست هماهنگی کنگره بینالمللی حضرت بی بی حکیمیه (یک) در تالار گفتوگوی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران با موضوع «الگوی تمدنی زن مسلمان» در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه راهبردی به اماکن مقدسه، تصریح کرد: بنای تاریخی و کانون دینی و فرهنگی آستان حضرت بیبی حکیمه (س) باید بیش از گذشته در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود.
او با اشاره به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاریخی این مضجع شریف، افزود: ظرفیتهای عظیمی در زمینه توسعه گردشگری و ارتقای سرمایه اجتماعی به شکل کلان در استان کهگیلویه و بویراحمد و کل منطقه جنوب کشور وجود دارد و باید شناخت عمیقتری نسبت به این پتانسیلها ایجاد شده و تعاملات سازندهای شکل بگیرد.
هاشمی با تمرکز بر دیپلماسی زیارت و اقتصاد گردشگری، اظهار داشت: با توجه به جایگاه بینظیر این بقعه متبرکه در جنوب کشور و مجاورت با کشورهای همسایه به ویژه در حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی، امیدواریم این کنگره زمینهساز جهش و ارتقای چشمگیر گردشگری مذهبی در استانهای جنوب غرب و سراسر کشور باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری در ادامه این گفتوگو ضمن تأکید بر کارکردهای چندگانه امامزادگان، خاطرنشان کرد: آستان حضرت بیبی حکیمه (س) و سایر بقاع متبرکه استان باید بیش از پیش در عرصههای توسعه فرهنگی، اجتماعی و حتی رشد اقتصاد گردشگری نقشآفرین باشند.
کنگره بینالمللی «الگوی تمدنی زن مسلمان»، روز پنجم مرداد ماه سال جاری به همت بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) و با هدف معرفی الگوی دیانت، عقلانیت و شخصیت والای حضرت بیبی حکیمه (س) در سالن جلسات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
این رویداد مهم فرهنگی با سخنرانی شخصیتهای برجستهای همچون حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، و فرشید فلاح لالهزاری مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) همراه بود و ابعاد مختلف تمدنسازی مبتنی بر سیره اهلبیت (ع) در آن مورد واکاوی قرار گرفت.
سید ضیاء هاشمی در سخنرانی اصلی خود در این کنگره، در تبیین اهمیت این رویداد علمی و فرهنگی، بیان کرد: در منظومه سیاستگذاری فرهنگی کشور، بقاع متبرکه تنها اماکن مذهبی نیستند، بلکه کانونهای جوشش سرمایه اجتماعی و حلقههای وصل جوامع اسلامی محسوب میشوند.
او با تأکید بر لزوم استخراج مفاهیم کاربردی از سیره بزرگان دین، ادامه داد: کنگره بیبی حکیمه (س) فرصتی است تا با گذر از روایتهای صرفاً تاریخی، به بازخوانی الگوی «ایمان تمدنساز» بپردازیم؛ همان الگویی که در قرآن کریم، همسر فرعون را به دلیل اتصال ایمانیاش در تراز الگوهای برتر بشریت قرار میدهد.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به نقش بنیاد بینالمللی امام رضا (ع) در همافزایی نهادهای فرهنگی، افزود: مدیریت هنرمندانه و ادبی این کنگره باید بتواند تصویر این بانوی مکرمه را برای نسل امروز ما و آزادگان جهان، به نمادی درخشان از «مقاومت توحیدی» تبدیل کند.
او با پیوند دادن مفاهیم تاریخی به واقعیات روز منطقه، اضافه کرد: امروز پیوند میان یمن، غزه و امت اسلامی، پیوندی ناگسستنی است که دقیقاً در بستر همین معارف اهلبیت (ع) شکل گرفته است و دشمن در برابر این جریان فکری منبعث از ولایت به استیصال رسیده و وظیفه ما در این کنگره، تثبیت همین پیوند عمیق است.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم نگاه نو به میراث اولیاء الهی، گفت: پیشنهاد ثبت روزهای ملی به نام امامزادگان و بقاع متبرکه که توسط بنیاد امام رضا (ع) پیگیری شده است، در واقع گامی بلند در راستای تثبیت هویت تمدنی ایران اسلامی به شمار میرود.
خلق محتوای ماندگار؛ مأموریت اصلی کنگره بیبی حکیمه (س)
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری با انتقاد از رویکردهای مقطعی در کارهای فرهنگی، تصریح کرد: ما نباید صرفاً به برگزاری نشستهای فیزیکی بسنده کنیم؛ بلکه هدف غایی این کنگره باید تولید محتوای ماندگار، نگارش رمان، خلق آثار هنری فاخر و جریانسازی مستمر در افکار عمومی باشد تا روحیه جهاد و ایستادگی به صورت خودجوش در تار و پود جامعه نهادینه شود.
او با قدردانی از تلاشهای علمی و پژوهشی اساتید و دستاندرکاران این کنگره، خاطرنشان کرد: وجود مبارک حضرت بیبی حکیمه (س) در اقلیم جنوب، نعمتی بیبدیل است که باید با تکیه بر آن، پرچم ولایت را در برابر نفوذ سکولاریسم و جریانهای مادیگرا برافراشته نگاه داریم و این رویداد، نمادی از یک خیزش فرهنگی مستمر خواهد بود.
هاشمی با اشاره به جایگاه ممتاز کشور در عرصههای علم و فناوری، یادآور شد: ما در سالهای اخیر شاهد بلوغ فکری و عملی جامعه دانشگاهی و فناورانه کشور بودهایم و دستاوردهای خیرهکننده اساتید ما، نشاندهنده یک هنرنمایی ملی در مواجهه با فشارهای همهجانبه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه قدرت واقعی در اتصال به منابع وحیانی است، افزود: قدرت اصلی ایران فراتر از توانمندیهای مادی و فناورانه، در پیام اصیل تمدنی ما نهفته است؛ پیامی که امروز در سطح جهان خریداران بسیاری دارد و نگاههای پرسشگر جهانیان را مجذوب توانمندیهای معنوی ما کرده است.
او در تبیین وضعیت تمدن معاصر، گفت: دنیای امروز بهرغم دستاوردهای شگرف در حوزه توسعه مادی، با یک ضعف بنیادین در ساحت معنا دست و پنجه نرم میکند؛ حقیقتی که حتی اندیشمندان تمدن غرب نیز صراحتاً بر آن صحه میگذارند.
هاشمی در پایان با تشریح استراتژی مواجهه فعال با فرهنگهای دیگر، خاطرنشان کرد: مبادله میان فرهنگها امری گریزناپذیر است، اما نکته کلیدی کیفیت این دادوستد است؛ اگر ما در این مبادله دچار انفعال شویم، تعامل به تهاجم فرهنگی تبدیل میشود، اما فرهنگ غنی و ریشهدار ایران اسلامی این توان را دارد که ما را همواره در موضع انتخابگر و اثرگذار قرار دهد.
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