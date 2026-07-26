به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرتیپ خادمی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کهگیلویه، شامگاه شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵به همراه جمعی از کارشناسان فنی فرمانداری و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط، با حضور در بافت تاریخی دهدشت از روند اجرای پروژههای مرمت، ساماندهی و احیای این مجموعه بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدید میدانی، روند اجرای عملیات مرمتی، وضعیت زیرساختهای موجود، چالشهای اجرایی و نیازهای اعتباری پروژه به صورت دقیق ارزیابی شد و بر هماهنگی بیشتر نهادهای متولی برای رفع موانع موجود و تسریع در بهرهبرداری از این ظرفیتهای تاریخی تأکید گردید.
صیانت از میراث فرهنگی، کلید توسعه اقتصادی
خادمی در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه بافت تاریخی دهدشت به عنوان یکی از آثار ارزشمند جنوب کشور، اظهار داشت: حفظ، احیا و بهرهبرداری اصولی از این مجموعه علاوه بر پاسداشت میراث گذشتگان، نقش بسزایی در رونق گردشگری، توسعه پایدار اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در سطح شهرستان ایفا خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کهگیلویه با تشریح برنامههای تدوین شده برای احیای بازارچه بافت قدیم دهدشت، افزود: بازارچه تاریخی این شهر قرار است به نمادی زنده از پیوند معماری اصیل ایرانی و اسلامی با مقوله کارآفرینی و فعالیتهای فرهنگی تبدیل شود.
او در ادامه تصریح کرد: این فضا ضمن حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر، بستر مناسبی برای حضور هنرمندان، فعالان حوزه صنایعدستی، تولیدکنندگان بومی و سرمایهگذاران فراهم میآورد و تجربهای ماندگار برای شهروندان و گردشگران رقم میزند.
تکمیل فاز نخست با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کهگیلویه با ارائه گزارشی از روند تخصیص بودجه، یادآور شد: فاز نخست این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی به مرحله تکمیل رسیده است.
خادمی خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبارات مورد نیاز برای گامهای بعدی، زمینه برای تکمیل زیرساختها، راهاندازی کامل بازارچه، حمایت از تولیدات صنایعدستی، اشتغالزایی پایدار و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم میگردد.
او همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای ملی، استانی و شهرستانی برای تأمین منابع مالی پروژه تأکید کرد و خواستار همافزایی جدی دستگاههای اجرایی در راستای تسریع این روند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کهگیلویه در پایان با اشاره به نظارت دقیق و مستمر مدیریت شهرستان بر این طرح مهم، گفت: فرماندار شهرستان کهگیلویه بهصورت هفتگی روند پیشرفت پروژههای بافت تاریخی دهدشت را رصد میکنند و رفع موانع، تأمین اعتبار و تکمیل این مجموعه را از اولویتهای اصلی تیم مدیریتی شهرستان میدانند.
خادمی ابراز امیدواری کرد: با استمرار این پیگیریها و همراهی نهادهای مسئول، بافت تاریخی دهدشت در آیندهای نزدیک به یکی از کانونهای اصلی گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد مبدل شود.
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